Jasmina Alagič a Rytmus oslavujú výročie: TIETO slová vás dojmú k slzám!

Pred dvomi rokmi vzbĺkla láska medzi tvrdým raperom Rytmusom a moderátorkou s balkánskymi koreňmi Jasminou Alagič. Za ten čas stihli naozaj veľa a obrátky, aké nabral ich vzťah, boli podľa mnohých poriadne vysoké. Oni však cítili, že sú si súdení a nechali sa unášať hlasom srdca.

Len pol roka po tom, ako zoficiálnili svoj vzťah a Patrik Jasmine verejne na Instagrame vyznal lásku, pred ňou pokľakol v jej rodnej Bosne. Netrvalo dlho a už na Štedrý deň dvojica oznámila, že sa ich rodina rozrastie. Svadbu stihli minulý rok v máji ešte pred narodením ich synčeka Sanela, ktorý prišiel na svet v júli. Včera však oslávili druhé výročie dňa, kedy jeden druhému padli do oka a povedali si, že to spolu skúsia. Navzájom si na sociálnej sieti venovali dojímavé vyznania lásky, ktoré roztopia aj to najľadovejšie srdce.

„Takúto lásku ti môže iba ten hore poslať. Niekoho, kto bude tvojim všetkým. Najlepším priateľom, partnerom, láskou tvojich dní. Niekto, s kým to svoje šťastie chceš zdieľať, niekto, komu to šťastie chceš darovať. A potom sa ten niekto stane úplne prirodzene tvojou rodinou. Takou, ktorú si si ani nevedel sám vysnívať. Pretože toto vie zariadiť iba sám život. A preto ten život tak neuveriteľne milujem. Môj život ste vy. Patrik, Sanel,“ napísala k záberu s manželom Jasmina Alagič.

Jasmina Alagič venovala svojmu manželovi a synovi dojemné slová. Zdroj: Instagram J.A.

Zahanbiť sa nenechal ani kedysi drsne pôsobiaci raper, ktorého však rodina, manželka a syn, poriadne zmenili a žije najmä pre nich. Mnohí dovtedy Rytmusa, ako citlivého a romantického chlapa nepoznali. „Dnes sú to presne 2 roky, kedy som pochopil, čo je to zmysel života. Áno, môj život už nie je ako predtým. Vďaka mojej manželke, pri ktorej prišiel presne ten životný moment, keď to proste zapadne ako puzzle. Nezabudnuteľná chvíľa 18.4.. Cca o tomto čase. Odvtedy každý deň vstávam s tým, že ďakujem tomu hore za to, že nás spojil a ukázal mi prečo som tu. Pre moju manželku a syna. Som rád, že som ťa stretol, že ťa mám a že môžem s tebou objavovať krásy a zmysly, prečo žijeme tento život. Milujem ťa, zauvjek Jasmina,“ vylial si srdce Patrik Vrbovský. Nuž, takéto vyznanie by rada počula či čítala každá žena. A veríme tomu, že romantickým dušiam ušla aj nejaká tá slzička.