Dojímavé slová dcéry Karla Gotta (†80) : Ospravedlnenie do neba a... TOTO ľutuje!

PRAHA – Pred pol rokom odišiel navždy do umeleckého neba spevácky velikán Karel Gott (†80), ktorý podľahol boju s rakovinou. S láskou na neho spomína nielen jeho manželka Ivana Gottová (43), ale aj jeho najstaršia dcéra Dominika (46), ktorá mu poslala dojímavý odkaz.

Nie vždy bol vzťah Dominiky Gottovej s jej otcom taký, aký by mal byť medzi otcom a dcérou. Pred smrťou zlatého slávika Karla Gotta (†80) sa však stihli uzmieriť a našli si k sebe cestu. Najstarší potomok božského Káju si uvedomuje, že v minulosti narobila niekoľko chýb a dokonca ju ku dnu ťahalo aj manželstvo s Timom.

Preto sa rozhodla tieto väzby uťať a z Fínska sa vrátila späť do rodnej Českej republiky, aby začala odznova, nech na ňu môže byť otec hrdý. Ten s ňou nie je už pol roka a hoci by chcela ísť na jeho hrob, kvôli opatreniam nechce riskovať. Keďže je zavretá doma a do práce nechodí, pretože podnik, kde pracovala momentálne nie je otvorený, má kopec času na premýšľanie.

A tak aspoň doma zapálila sviečku za svojho otca. Redaktori z českého Blesku sa jej opýtali, čo by mu povedala, keby mala tú možnosť. Dominika bola v danú chvíľu sebakritická a otcovi venovala dojímavé slová. „Že sa ospravedlňujem za to a veľmi ľutujem, že som posledné roky bola zlá dcéra,“ znie jej odkaz.

Dominika skutočne nebola vždy ukážková dcéra a napriek zdravotným ťažkostiam, s ktorými sa boril Gott, ho zaťažovala svojimi problémami. Jeho najstaršia dcéra si to však plne uvedomuje. „Už len preto chcem byť lepšia a lepšia. Snáď sa z neba pozerá,“ povedala blondínka, ktorá na otca spomína aj počúvaním jeho piesní.