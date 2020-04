Rozvod s manželom v ohrození: Dominika Gottová sa chce Tima zbaviť, ale... V TOMTO je problém!

Dominka Gottová po smrti otca opustila svojho manžela Tima Tolkkiho a odišla z Fínska do Prahy. Snažila sa začať nový život bez neho, no veľa šancí jej na to nedával, keďže bol neodbytný ako voš. Slávikovej dcére však došla trpezlivosť a podala žiadosť o rozvod. Konečne sa dočkala aj odpovede zo súdu v Helsinkách, no tá ju zrejme nepotešila.

Súd totiž zvolal prvé pojednávanie, ktoré sa však má konať v Helsinkách. A tam sa momentálne ani Timo, ani Dominika dostaviť kvôli aktuálnej situácii nemôžu. Česko má totiž zatvorené hranice a Tolkki je uväznený v Mexiku, kam odišiel za prácou. Aj keby chcel, do Európy odtiaľ aktuálne nelietajú žiadne lietadlá. „Robí mi to veľké starosti, pretože by som ten rozvod chcela dotiahnuť do konca,“ vyjadrila sa Dominika pre český Blesk.

„Spojím sa s fínskou ambasádou a opýtam sa ich, aké sú riešenia. Myslím, že to snáď všetci pochopia, že teraz ani jeden vo Fínsku nie sme a bude komplikované sa tam dostať,“ polemizuje Gottová. Tá by už najradšej dala definitívnu bodku za manželstvom s hudobníkom, no zdá sa, že si na to bude musieť ešte počkať, kým pominie najväčšia hrozba koronavírusu.