Tajomstvo dojímavej fotky Karla Gotta (†80) s Ivanou: Chcel sa rozlúčiť?!

PRAHA – Na konci marca zverejnila Ivana Gottová (44) jeden z posledných záberov so svojím milovaným manželom Karlom Gottom (†80). Už na prvý pohľad je vidieť, koľko lásky jeden druhému dávali. Teraz prehovoril jeden z kolegov, ako snímka vznikla. Zdá sa, že zlatý slávik svoj odchod cítil a chcel sa rozlúčiť.

Prvý októbrový deň zasiahla Česko i Slovensko smutná správa, že legendárny spevák Karel Gott (†80) prehral boj s rakovinou a odišiel na večný odpočinok. Len krátko pred smrťou začal byť aktívny na sociálnych sieťach, ktoré po jeho skone utíchli. Neskôr však prebrala žezlo Ivana a fanúšikov jej milovaného manžela naďalej informuje o projektoch, ktoré sa ho týkali a sem-tam sa pochváli aj archívnym záberom.

A to urobila aj posledný marcový deň. Vtedy zverejnila fotografiu plnú lásky a oddanosti. „Z celého srdca vyjadrujem podporu a obdiv všetkým, ktorí sa v týchto dňoch starajú ako o chorých seniorov v nemocniciach a rôznych zariadeniach, tak o zdravých seniorov doma. Sama dobre viem, akú láskyplnú starostlivosť či výpomoc druhých, čo i len pri nákupoch, seniori ocenia,“ napísala Ivana Gottová k snímke.

Išlo pritom o jeden z posledných záberov, ktoré slávikovi za života urobili. Vznikol mesiac pred jeho smrťou na ranči na západe Čiech, kde sa božský Kája lúčil so životom. Oddanú lásku medzi Gottovcami pritom zachytil kameraman Ján Malíř, ktorý nakrúcal dokument o spevákovi so zlatom v hrdle. „Karel si nás tam v závere augusta pozval, chcel posedieť, dať si dobré jedlo. Bolo vidieť, že už na tom nie je dobre, ale žiarili mu oči šťastím, že nás má okolo seba,“ prezradil jeden z jeho kolegov pre český portál Aha!.

Napriek tomu, že oči sa hudobnému velikánovi usmievali, čosi ho trápilo, no nik presne nevedel čo. „Nikto to ale nechcel riešiť. Pochopili sme, že chce byť proste s nami. Bolo krásne a on si ten deň užíval. Som rád, že som tam vtedy bol,“ dodal zdroj. Zdá sa tak, že fotografia, ktorá vznikla počas prestávky, zachytáva aj čosi iné. Atmosféru dňa, keď sa chcel zrejme Karel Gott rozlúčiť s blízkymi dobrou náladou a úsmevom.