Rebelka Schindlerová: Roky nechcela ukázať deti a teraz... FOTO Dcéru predviedla v novom klipe!

Zo svetiel reflektorov sa Martina stiahla do úzadia. Vedelo sa o nej iba to, že sa v tichosti vydala a svojmu mužovi porodila dve deti, dcérku Martinku a synčeka Kamila. Rodina si svoje súkromie mimoriadne strážila, čo sa so speváčkou deje, netušili ani jej niekdajší kamaráti a kolegovia zo Superstar. Schindlerová komunikovala len s málokým.

Zlom nastal, keď sa pred dvomi rokmi rozviedla. Opäť sa začala objavovať v spoločnosti, vystupovať v televízii a dokonca sa opäť začala venovať hudbe. Mnohí si teda začali myslieť, že nakrátko ju držal práve jej ex. Martina ohlásila veľký návrat k muzike, začala byť aktívna na sociálnych sieťach a čo-to fanúšikom prezradila aj o svojom súkromí.

Martina Schindlerová ukázala dcérku Martinku Zdroj: youtube.com

Zdroj: youtube.com

Najnovšie dokonca vo svojom novom videoklipe Búrky ukázala aj dcérku. „Spievam o presvedčení zamilovaných, že všetko sa dá spoločne zvládnuť. Kto si to nezažil, však? V klipe vystupuje aj moja sedemročná dcéra, lebo si to veľmi chcela vyskúšať, a to je tá láska navždy,” prezradila pre markizácky web o videu, kde jasne vidno, že jej princezná rastie ako z vody a o chvíľu z nej bude už veľká slečna.