Martina Schindlerová radikálne zmenila imidž: Veď vyzerá ako v Superstar!

BRATISLAVA - Najprv oslnila pred rokmi vo vôbec prvej Superstar, no potom sa na dlhé roky zo šoubiznisu stiahla. Nie je to zas až tak dávno, čo sa do vôd slovenských celebrít opäť vrátila a svojím fanúšikom urobila radosť už aj niekoľkými skladbami. Tentora Martina Schindlerová (31) urobila radosť sebe a podstúpila zmenu imidžu.

Po rokoch sa vrátila späť do šoubiznisu a je jedna z tých šťastných, o ktorých platí, že starnú do krásy. Martina je totiž čím ďalej, tým krajšia, úsmev jej z tváre neschádza a naplno sa venuje tomu, čo ju baví a napĺňa. Hudbe. Odkedy sa vrátila na svetlá reflektorov nahrala niekoľko skladieb a teraz zmenila aj svoj imidž.

Vložila sa do rúk svojho kamaráta Ondreja a chcela od neho niečo prirodzené na štýl Rachel z Priateľov. On však popustil uzdu svojej fantázii a od prirodzeného majú jej vlasy ďaleko. Napriek tomu však vyzerala skvela a aspoň vďaka účesu sa vrátila o niekoľko rokov späť. „Tak Ondrík, niečo prirodzené sme chceli. A takto to vyšlo. Jéééj, také som mala v Superstar. Ďakujem," povedala Schindlerová vo videu na Instagrame, kde ukázala svoj nový ružový melír. Čo poviete, pristane jej to?

Martna Schindlerová sa po rokoch vrátila k imidžu zo Superstar. Zdroj: Instagram M.S.