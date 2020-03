Ady Hajdu odišiel od ženy a syna na chalupu: Oddelené manželstvo!

Celý svet aktuálne prechádza „zdravotnou“ krízou kvôli rýchlo sa šíriacemu koronavírusu. Výnimkou nie je ani herec Ady Hajdu, ktorý sa naposledy objavil v jojkárskom seriáli Bola raz jedna škola, kde stvárnil bláznivého profesora s výzorom Alberta Einsteina. Rodák z Bratislavy priznal pre týždenník Eurotelevízia, že momentálne žijú so ženou v oddelenom manželstve a dokonca odišiel od nej i syna.

Za všetko však môže práve koronavírus, ktorý nás sužuje. Adyho syn študuje v Glasgowe biochémiu, no kvôli hrozbe a nie práve najšťastnejším rozhodnutiam anglickej vlády sa rozhodol radšej vrátiť domov. A rovno putoval do karantény. „Je v karanténe spolu s manželkou, ja som na chalupe, takže momentálne máme oddelené manželstvo. Svet sa zmenil, aj my sa musíme zmeniť. Viem, že v divadle sa už viac bozkávať nebudeme,“ vyjadril sa pre spomínaný týždenník herec. Snáď toto obdobie čoskoro pominie a Ady Hajdu opäť bude so svojou milovanou Jankou a synom Romanom spolu doma.

Ady Hajdu s manželkou Jankou majú kvôli koronavírusu oddelené manželstvo. Zdroj: FOTO: Facebook J.H.