Prestrelka v českom šoubiznise: Ewa Farna obhajuje KORONAVÍRUS... Pustili sa do nej ľudia aj známa spisovateľka!

PRAHA - Kým väčšinu ľudí šíriaci sa koronavírus značne obmedzuje v ich každodenných činnostiach, nájdu sa aj takí, ktorí sa v bezútešnej situácii snažia nájsť pozitíva. O to sa pokúsila aj Ewa Farna (26), no ľudia ju potom vôbec nešetrili.

Situáciou okolo koronavírusu žije doslova celý svet. Ľudia prerušili osobné stretnutia so svojimi blízkymi, kolegami či priateľmi a kontakty obmedzili na telefonáty či sociálne siete. Práve tie využívajú aj mnohé známe tváre, ktoré chcú zostať v spojení so svojimi fanúšikmi. Výnimkou nie je ani mladá speváčka Ewa Farna.

Nahnevala ľudí

Tá si povedala, že sa zamyslí nad prínosom aktuálnej situácie pre životy ľudí a na svojom profile uverejnila status venovaný ochoreniu COVID-19, ktoré ochromilo celý svet. „Dostali sme chorobu na mieru. Asi sme ju ako ľudstvo naozaj potrebovali,” uviedla Ewa. „Mysleli sme si, že sme vládcovia tejto Zeme, a preto sme dostali túto chorobu, aby nás niečo miniatúrneho, čo ani nie je vidieť, mohlo skrotiť, dať nám príučku a trochu pokory... Táto choroba nám berie veľa, ale zároveň nám dáva možnosť sa toho toľko naučiť a pochopiť, čo je v živote najdôležitejšie,” píše Ewa na svojom Instagrame.

Dobrý úmysel sa však nestretol s pochopením a niektorí fanúšikovia, ktorí speváčku na sociálnej sieti sledujú, sa s hviezdou pustili do boja. „Toto je horšie ako všetky kolujúce e-maily, čo som čítala... Toto ste si zaslúžili? Napísali by ste to, aj keby na to zomrel niekto z kruhu vašej rodiny, známych?” pustila sa do mamičky 9-mesačného Artuša jedna z nich a pridali sa i ďalší.

Ewa Farna chcela fanúšikov posmeliť, no neúspešne.

Rozporuplná citácia, ktorú si Ewa požičala od istej pani Kotoučkovej, nenechala chladnou ani známu českú spisovateľku Radku Třeštíkovú (38). „Vždy, keď toto niekto zazdieľa, tak si položím otázku: Naozaj si zaslúžia starí, slabí a chorí ľudia zomrieť? Naozaj potrebujú dostať ľudia, ktorí na tom boli finančne zle, ďalšiu ťažkú ranu?” osopila sa na talentovanú brunetku Třeštíková.

Ewa Farna si pohnevala fanúšikov, i známu autorku románov. Zdroj: Profimedia

Ewa sa však bráni, že toto nebol zámer jej statusu a pandémiu sa nesnaží zľahčovať. Spisovateľka si ale stojí za svojím. „Podľa mňa je toto zovšeobecnenie na "ľudstvo" nešťastné a neempatické voči obetiam a poškodeným,” poučuje o 12 rokov mladšiu kolegyňu z umeleckej brandže.

Ewa Farna trávi posledné dni, rovnako ako väčšina iných, doma.

Hoci bol jej úmysel dobrý, zdá sa, že Ewa zahrala ľuďom na poriadne citlivú strunu.

Ewa Farna s manželom sa len minulý rok stali rodičmi malého Artuša.