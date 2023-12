NETRADIČNÝ darček pod stromčekom Adyho Hajdu: OPERÁCIA!

Ady Hajdu (Zdroj: Ján Zemiar)

Ady Hajdu namiesto predvianočného zhonu strávil istý čas v nemocnici. Dostal totiž termín na operáciu polypov v nose.

„Keďže mám také polypy v nose, tak musím ísť na operáciu, tak budem s operáciou polypov pod stromčekom,“ priznal pre Topky.sk. Nie je to však nič vážne.

„Je to také ambulantné riešenie, ale no tak je to také nepríjemné. Ale tak ako polypy má každý, len sa na to nepozerajú do nosa,“ dodal.