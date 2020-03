Slovenský spevák ukázal svojho syna: Roztopil aj Čírovú.... Neuveríte, čo dokáže v 16 mesiacoch!

Slovenský spevák ukázal svojho syna!

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Už takmer rok a pol je slovenský spevák Adam Ďurica pyšným oteckom. Svojho synčeka síce ľuďom neukazuje často, no keď už tak urobí, stojí to za to. To je aj prípad posledného videa, kde spevákov chlapček prekvapil niečím úžasným. Aha, aký je šikovný!