Úprimné priznanie hviezdneho Adama Ďuricu: Čo najviac závidí ostatným ľudom?

„Prežívame všetky opatrenia v tej najlepšej možnej verzii, nosíme rúška, umývame si ruky a dávame si pozor,“ povedal v rozhovore. „Keďže je moja rodina v bezpečí a zdravá, myslím teraz aj tú širšiu rodinu, tak sa mám dobre. To je pre mňa teraz najpodstatnejšie... Jediné, čo mi chýba a čo teraz druhým závidím, keď majú dom na vidieku, kde majú svoju záhradu, nie sú tam ani tak úplne nahusto a človek môže ísť bez ochranných prostriedkov aspoň na ten svoj dvor a niečo si tam porobiť. Toto úplne závidím. Pretože ten príchod a odchod zo spoločných priestorov v paneláku... Človek musí ísť plne vybavený a na nič nesmie zabudnúť, je to také napínavé...,“ zasmial sa.

Energiu v týchto dňoch venuje sympatický interpret prevažne synovi Timkovi. „Momentálne ma najviac zamestnáva Timo, ten si vyžaduje neskutočnú pozornosť, je to živé striebro. Je to s ním niekedy veľmi zaujímavé. Takže sa venujem strašne veľa jemu a rodine a zistil som, že na iné, napriek tomu, že som celkom workoholik, mi nezostáva až tak strašne veľa času, ako som si myslel... Spočiatku som sa tešil, ako si tu budem v kľude pripravovať veci a odkedy s manželkou zdieľam tú materskú dovolenku, toho času až toľko nie je... Nie je to úplná sranda, ale som za to, samozrejme, vďačný,“ poznamenal 32-ročný rodák z Nitry.

Zdroj: SITA/Stanislava Topoľská

Momentálny stav má však podľa neho celkovo viacero pozitív. „Ľudia sa trošku zamyslia a objavia aj tú prírodu, budú si vážiť, že tam môžu počas dňa aspoň chvíľku byť... Inokedy, keď tam chodiť môžu, tak tam nechodia, tak si to teraz môžu poriadne užiť,“ skonštatoval spevák, ktorý rovnako ako ďalšie známe tváre však apeluje na ľudí, aby skutočne dodržiavali všetky preventívne opatrenia.

„Podľa mňa je strašne podstatné pochopiť pravidlá celého toho fungovania a zvyknúť si na určitý režim. Keď sa budeme teraz správať zodpovedne, máme rýchlejšie po probléme. Celé je to o tom sledovať situáciu, byť informovaný, zaujímať sa o to, potom človek pochopí, že musí dodržiavať nejaké veci a aký veľký to má význam, aby sme sa v tých pravidlách naučili chodiť. Dá sa to prežiť, netreba byť z toho frustrovaný. Tá kvalita života stále je, človek si stále môže nakúpiť a všetko, len nie je taký slobodný pohyb. Jediné, čo podľa mňa treba, je, aby sa o to ľudia zaujímali, lebo stále to mnohí berú, akoby sa nič nedialo. Poďme všetci čo najviac v pravidlách a bude dobre,“ usúdil Ďurica.

Zdroj: SITA/Stanislava Topoľská

Známy interpret zároveň verí, že postupne dokončí aj pracovné projekty, ktoré musel pre aktuálnu situáciu pozastaviť. „Musím ale povedať, že som v poslednej dobe nelenil, mám rozbehnuté zaujímavé veci a myslím, že sa v nich veľmi zavčasu zas posuniem. Som rád, že som začiatok roka uchopil tak aktívne, keby som to odkladal, teraz neurobím vlastne nič... Budú určite nové pesničky, postupne dávam dokopy materiál, ešte by som nerád hovoril o albume, to je ďaleko, no prvé lastovičky, o ktorých som presvedčený, že naň budú patriť, sú už na svete a musím povedať, že je to zase posun a zas je to niečo nové,“ prezradil.

„A takisto sa teším, že môj ústredný tohtoročný projekt, dva koncerty Symphonic Big Band Orchestra, ktoré chystáme na koniec novembra, nie sú zatiaľ ohrozené. Pevne verím, že sa ich táto situácia nejako nedotkne, keďže do konca novembra je ešte času dosť. Zatiaľ som za to rád, aj keď sa ešte situácia môže všelijako zmeniť. Uvidíme, čo sa stane,“ uzavrel.