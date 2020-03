Nela Pocisková priznáva: Na Filipa žiarli... Trápim samu seba!

BRATISLAVA – Herečka Nela Pocisková (29) už nejaký ten piatok tvorí pár s charizmatickým Filipom Tůmom (42), ktorý aktuálne hviezdi v markizáckom seriáli Oteckovia. Medzi ľuďmi je obľúbený a vďaka nemu majú hlavní predstavitelia kopec fanúšičiek. Práve tie by mohli byť tŕňom v oku ich partneriek. Nela priznala, že na svoju lásku žiarli, no v konečnom dôsledku trápi samu seba!

Už pár rokov tvoria Nela Pocisková a Filip Tůma pár, pričom spolu vychovávajú dve krásne deti – Hektora a Lianku. Hnedovlasá herečka si zatiaľ ešte užíva materskú dovolenku, no jej partner maká ostošesť. „Filip napriek tomu, že má dni, keď je od rána do večera preč, mám pocit, že sa kompletne postará, nakúpi, prinesie všetko, čo treba. Vždy, keď cez deň môže, príde pomôcť. No dobre, niekedy určite ide radšej na kávu, ale myslím, že hoci v robote maká, stará sa o nás,“ vyjadrila sa Nela pre Šarm.

Filip Tůma je momentálne poriadne vyťažený vďaka seriálu Oteckovia, kde stvárňuje jednu z hlavných postáv. Denný seriál je veľmi obľúbený a predstavitelia Mareka, Tomáša, Vlada a Alexa majú od začiatku vysielania omnoho viac fanúšičiek. Je preto pre Nelu možné udržať žiarlivosť na uzde, alebo naopak poriadne žiarli, keď sa Filip stretáva s rôznymi ľuďmi a najmä ženami?

„Jasné, že mi to sem-tam napadne, najmä keď viem, aké je naše povolanie. Niekedy určite aj žiarlim, najmä keď viem, že on je proste taký typ, ktorý s každým tak rád komunikuje. Snažím sa tú myšlienku zahnať a nemyslieť na to, lebo aj tak trápim len samu seba. Ak sa má niečo stať, aj tak to nezmením,“ priznala rodáčka z Bratislavy, že žiarlivosť ňou predsa len občas lomcuje.

Brunetka, ktorá tento rok oslávi tridsiate narodeniny, je však krásna žena, a tak sa naskytá otázka, či Filip nežiarli na ňu. „Ja si myslím, že vôbec. Niekedy som z toho bola až rozčarovaná, ako to vôbec nerieši, ale už som si na to zvykla,“ povedala Nela pre spomínaný týždenník.

Nela Pocisková priznala, že žiarli, avšak tým trápi samú seba. Zdroj: Instagram N.P.