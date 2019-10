Pocisková rodila v aute pri štadióne... Dnes vyzerá ako bohyňa!

Nela Pocisková sa narodila 4. októbra 1990. Ako 14-ročnú ju objavil Ján Ďurovčík, keď jej zveril úlohu v muzikáli Neberte nám princeznú. Neskôr sa zviditeľnila aj účasťou v Eurovízii. Začala účinkovať v muzikáloch a televízia Markíza ju angažovala do seriálov Ordinácia v ružovej záhrade a Búrlivé víno.

V súkromí po jej boku istý čas stál práve Ján Ďurovčík, neskôr začala chodiť s Filipom Tůmom, s ktorým sa dala dokopy počas nakrúcania Búrlivého vína. Práve s ním si aj založila rodinu.

Dvojica má spolu syna Hektora a dcéru Lianu. Tá sa narodila naozaj za dramatických udalostí. Nela údajne necítila pravidelné kontrakcie a spoľahla sa na dulu, ktorá odchod do nemocnice odkladala. Keď sa nakoniec vybrali do pôrodnice, malá princezná sa už pýtala na svet. A tak odstavili auto na krajnici. „Ja si pamätám len také sekundy, čo sa mi diali v hlave, že ty vole, to fakt ja rodím? Akože v aute? Akože tu a teraz? Ja som videla nejaký FC Štadión Ivanka pri Dunaji, bola som na druhej strane ulice v odstavenom aute,“ povedala herečka pre televíziu Markíza.

Kým návrat na divadelné dosky či pred seriálové kamery Pocisková zatiaľ odmieta, súhlasila s účasťou v šou Tvoja tvár znie povedome. Túto nedeľu sa už piaty raz predstaví v koži iného speváka či speváčky. Nele spev či tanec nikdy problémy nerobili a inak to nie je ani rok po pôrode. A vyzerá božsky.

