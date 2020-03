Slovenský raper po návrate z Thajska: Nevydarená dovolenka, maximálna opatrnosť a... viedenské letisko? Kašlú na opatrenia!

Výletné plány im totiž narušila aktuálna situácia ohľadom koronavírusu, ktorý sa rozmáha po celom svete a Thajsko nie je výnimkou. „Na dovolenke sme sa mali fajn, aj keď sme po celý čas riešili koronu, popravde. Celý čas sme to monitorovali, keďže Miškov zdravotný stav nie je stopercentný. Takže sme boli v takej dosť nepríjemnej situácii a v strese,” opísala situáciu Majselfova manželka Julka.

Prísne opatrenia

Rodinka našťastie dala pred hotelom prednosť ubytovaniu v súkromí. „To bolo fajn, mohli sme si vybrať, kam ideme a kam nejdeme.” Podľa brunetkiných slov vládol na ostrove úplný pokoj. I tak sa však stretli s opatreniami, ktoré u nás zatiaľ nezažili.

Rúška boli na Koh Samui, samozrejme, každodennou súčasťou života domácich. „Thajci a tieto krajiny sú natoľko zodpovední, že keď sú chorí, tak to rúško nosia. Keď si vchádzala do obchodu, tak ti zmerali teplotu a musela si si vydezinfikovať ruky. Všetci to tam brali ako normálnu vec. Ak niekto vyskakoval, väčšinou to bol nejaký turista, ktorý si neuvedomoval, že je to pre naše dobro.”

Raper Majself s rodinou trávili čas v privátnej vile. Zdroj: Instagram J.S.

Aj na letisku zostali Slováci príjemne prekvapení. Bezpečnostné opatrenia totiž bolo vidieť doslova všade, kam sa pohli. „Čisto. Po pár ľuďoch, čo prešli, nastúpila čata ľudí, ktorá všetko čistila, dezinfikovala. Keď si išla na toaletu, tak po tebe rovno išla upratovačka, ktorá mala rúško, rukavice, poupratovala a vydezinfikovala.”

Dovolenku raperovi Majselfovi a jeho rodine narušili bezpečnostné opatrenia ohľadne koronavírusu. Zdroj: Instagram J.S.

„Všade na letisku boli porozkladané dezinfekčné gély. Všade, kam si sa pohla, si sa mohla vydezinfikovať. Tí, čo upratovali, tak potom, keď prechádzali tú určitú časť, tak ešte aj ich celých čistili a dezinfikovali. Zrkadlá, eskalátory, zem, košíky... Jedine ľudia v jedálenských častiach mali rúško dole,” opisuje Júlia letisko v Bangkoku.

Rúšky mali Thajci dole iba keď jedli či pili. Zdroj: Instagram M.N.

Špeciálny prístup mala aj posádka lietadla. „Niekoľkokrát počas letu dezinfikovali celý let. Letušky boli stále v rúškach s respirátormi, v rukaviciach. Vzduch sa filtroval, čistil. Z tejto krajiny si treba brať príklad,” prízvukuje. Vo Viedni už bola podľa nej situácia úplne iná. „Nemyslím si, že vo Viedni bola nejaká zvýšená hygiena alebo niečo podobné.”

Po návrate z dolovenky sú Majself i jeho manželka a syn v domácej karanténe. Zdroj: Instagram J.S.

Hoci im karanténa po príchode domov nariadená nebola, rodinka i tak zostala doma a zrušili aj všetky aktivity. Cítia sa však dobre. „Ani nevieme, že sme boli na dovolenke, lebo hneď ako sme prišli, tak tu takáto katastrofa. Nemáme nič, sme zdraví. Ani sme nemali teploty ani nič podobné. Dodržiavame akurát zvýšenú hygienu,” uzavrela kráska s tým, že si želá, aby si všetci vstúpili do svedomia. „Ľudia si musia ukrojiť z toho svojho štandardu, aby sme potom mohli ďalej fungovať.”