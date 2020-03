Koronavírus? Kto umrie, ten umrie! Český herec pobúril verejnosť... To snáď nemyslí vážne!

Ondřeja Bábora, rovnako ako ďalších jeho kolegov, rozhnevalo rozhodnutie o tom, aby boli zrušené divadelné predstavenia a divadlá zatvorené. Mnoho z nich tak stratilo jediný finančný príjem, ktorý ani zďaleka nepripomína závratné cifry megahviezd filmového plátna. Dočasne nezamestnaní herci teda musia teraz vyriešiť, ako sa v tejto situácii vynájsť. No kým niektorí to berú s rešpektom, nájdu sa aj takí, ktorí hľadia len na seba.

Herec Ondřej Bábor to riadne prehnal predošlé nasledujúce

Bojí sa hladu!

Jedným z nich je aj spomínaní Bábor, ktorý od pľúc povedal, čo si o celej situácii v krajine myslí. A z jeho vyjadrení ide doslova mráz po chrbte. „Robíte si p*del? A čo budeme žrať??? Prečo oddiaľujeme nevyhnutné? Aj tak sa časom všetci nakazíme, tak prečo to zdržiavať?” napísal herec slová hodné hysterickej ženy. Následne však ešte pritvrdil. „Kto zomrie, zomrie, tak to nechajte tak a neberte nám prácu!” rozčuľuje sa herec.

Nad slovami Ondřeja Bábora sa zastavuje rozum. Zdroj: Instagram O.B.

V prípade divadelníka však nešlo len o spontánne vypustenie ventilu z napätej situácie. S nemiestnymi vyjadreniami na svojom Instagrame pokračoval. „Tiež dúfam, že koronavírus chytím čo najskôr, nech už to máme za sebou a môžeme pokračovať v životoch,” pripísal k svojmu najnovšiemu príspevku očividne zúfalý svalovec, ktorého Instagram tvoria okrem záberov z divadla prevažne polonahé selfie fotky z fitness centra. Je teda možné, že si život bez týchto dvoch aktivít dokáže len ťažko predstaviť.

Ondřej Bábor si koleduje. Chce chytiť koronavírus čo najskôr. Zdroj: Instagram O.B.

Jeho nemiestne vyjadrenia však poriadne rozhnevali ľudí a to, čo do sveta vyslal, sa mu vrátilo ako bumerang. „No, čo povedať, asi by bolo fajn, keby si ho vážne chytil a prestal mať hlúpe reči. Kto zomrie, zomrie. Ty zomrieš od hladu,” zneli prvé z komentárov, ktoré si vyslúžil. „Inak, ruky a nohy máte, ste mladý chlap, určite si na tých pár týždňov nejakú prácu zoženiete. Zdravie a životy ľudí sú prednejšie, chápete to? Vystrčte hlavu zo zadku a pozrite sa, čo sa deje v Taliansku,” poradil mu ďalší z radu fanúšikov.

Svalovec sa bojí, že zomrie od hladu. Zdroj: Instagram O.B.

No vyzerá to, že až divadlá znovu otvoria svoje brány, Bábor sa pravdepodobne vráti do poloprázdneho hľadiska. Nových fanúšikov si totiž svojimi rečami asi nezískal, práve naopak.