Módne (s)hity z premiéry: Frlajs má v paži, lacná viazačka Mirgovej a funny Rytmus s Jasminou!

Jasmina Alagič Vrbovská a Patrik Rytmus Vrbovský, moderátorka a raper

Black and white outfit. Bol to zámer a dúfam, že boli celý čas spolu. Keď sú spolu, outfit vyzerá mega. Keď sa oddelia, zámer zaniká. Ale klobúk dole. Je to funny!

Zdroj: Jan Zemiar

Kristína Kormúthová, bývalá moderátorka

Oceňujem to, že Kristína nosí svoje návrhy, tentoraz v podobe mikiny. Keďže som sama návrhár, nič nie je lepšia reklama, ako nosiť svoj model. Jediné, čo mi vadí, sú slnečné okuliare a ich (ne)využitie v interiéri. Oceňujem k tomuto ležérnemu outfitu topánky na opätku a ikonickú kabelku.

Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana Strausz Plačková a René Strausz, podnikateľka a influencer

Za mňa proste áno. Toto by som si obliekla aj ja. Svetoví dizajnéri majú úžasné veci a za mňa jedno svetové ÁNO! Osobne sa mi páčia ich outfity celkovo.

Zdroj: Jan Zemiar

Attila Végh, MMA zápasník

Pekný úsmev! Outfit je presne k nemu. Žiadna výčitka, prekvapenie. Očakávané, páči sa mi ľadvinka. Tenisky na nohy, ale lux doplnok musí byť. Toto mám rada.

Zdroj: Jan Zemiar

Dominika Ducová, moderátorka a modelka

Keď sa pozriem na fotku, vidím len ten čierny opasok, ktorý je úplný omyl. Siahla by som po výraznej kabelke a tenšom opasku vo farbe čižiem so zlatým doplnkom.

Zdroj: Jan Zemiar

Lukáš Frlajs, herec a youtuber

Sídlisková klasika, streetová à la mám v paži. Výraz tváre potvrdzuje moje slová.

Zdroj: Jan Zemiar

Romana Škamlová, podnikateľka

Na môj vkus je to až príliš obyčajné a naozaj nevýrazné. Keby si dala Romanka niečo sexi pod tú strapcovú vestu, snáď by to bolo lepšie. K tomuto outfitu sa mi skôr hodí nejaká mega crossbody alebo ikonická kabelka väčšieho rozmeru. Na tak masívnu vestu je tento rozmer kabelky príliš malý.

Zdroj: Jan Zemiar

Gabriela Drobová, riaditeľka Fashion TV

Tento odtieň modrej je farbou roka 2020. Gabriela má úžasný vkus a vie, čo jej pristane. Nádherná šatka zakryla, čo mala zakryť a zvýraznila eleganciu tohoto outfitu. 100 bodov.

Zdroj: Jan Zemiar

Erika Bugárová a Matej Zrebný, moderátorka a modelka a youtuber

Matej klasika. Street, evidentne sa cíti dobre a to je hlavné. Erika no... Za mňa to pokazila neforemným tričkom. Naberané rukávy, ak dobre vidím, sa nehodia k outfitu. Skôr by som to nechala na klasické oversize tričko zastrčené v sukni.

Zdroj: Jan Zemiar

Michal Ego Straka a Petra Straková, raper a gynekologička

Milujem jeho sako! To je prvé, čo z fotky žiari. Biele jednoduché tenisky sú tá správna voľba. Dáma má krásny trenčkot, obaja ladia spolu geniálne a zemité farby im pristanú.

Zdroj: Jan Zemiar

Alena Pallová, lekárka

Alena je pre mňa najlepšie oblečená Slovenka. To, s akou gráciou dáva tón v tóne, obdivujem celé roky. Oblečie si na seba všetky odtiene danej farby a vyzerá to božsky! Klobúk dole.

Zdroj: Jan Zemiar

Dominika Mirgová, speváčka

Je známa svojimi streetovými outfitmi. Dala by som do oblečenia však štipku luxusu. Typické fast-fashion. Vrch - tá viazačka pôsobí veľmi lacno. Také out. Ale žena je to krásna!