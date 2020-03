Herečka z Oteckov v radostnom očakávaní? S kolegom vraj čaká dieťa!

Informáciu priniesol denník Nový čas. „Anička by mala byť v radostnom očakávaní,“ tvrdí ich zdroj. Pravdou je, že dvojica na počatí potomka pracovala. Ešte minulý rok to Jakab prezradil moderátorke Erike Barkolovej v Top Star magazíne. Dvojica totiž v tom čase bola na dovolenke v Brazílii a keď sa ich jojkárka opýtala, či sa odtiaľ náhodou nevrátili traja, jeho odpoveď bola jasná.

„Dúfam, že áno. Ale budem sa asi cítiť smiešne, keď budem kočíkovať,“ povedal vtedy veľavravne Jakab. Či je to tentokrát pravda, vie len dvojica, no je jasné, že prírastok do rodiny by s láskou prijali. Otázkou však je, či aj toto, podobne ako pred dvomi rokmi svoju svadbu, nebudú držať do poslednej možnej chvíle v tajnosti.

Keď sa totiž dvojica v auguste 2018 brala, na verejnosť sa informácia dostala, až keď bolo po všetkom. Svoje fotky z obrazu zverejnili až niekoľko týždňov po veselici na sociálnej sieti.