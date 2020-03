ŠOK Herec (64) z Troškovho Slunce, seno je v chomúte: Tajne sa oženil!

VIEDEŇ – Kto by si nepamätal sexi talianskeho hospodára Vincenza, ktorý si získal Milunino srdce v kultovom finále trilógie Slunce, seno? Jeho predstaviteľ Oldřich Kaiser (64) sa pätnásť rokov po rozvode opäť oženil. Jeho svadba však prebehla v úplnej tajnosti. Áno povedal svojej priateľke, českej pesničkárke Dáši Vokatej (66).

Je z neho ženáč! Charizmatický predstaviteľ Vincenza z komédie Slunce, seno, erotika sa znovu oženil. Oldřich Kaiser už nejaký ten piatok tvoril pár s Dášou Vokatou. Jeho prvé manželstvo s Naďou Konvalinkovou skončilo pred pätnástimi rokmi, no zdá sa, že šťastie a lásku našiel po boku českej pesničkárky, čo spečatili aj slovkom áno.

„Je to tak, ale skoro nikto o tom nevie, možno tak dvaja ľudia. Bolo to pomerne rýchle rozhodnutie,“ potvrdil pre český Blesk zdroj z hercovho okolia. A neostal len pri tom, ale podelil sa aj o pár detailov. „Išlo v zásade len o civilný obrad bez hostí. Prebehol vo Viedni, kde má Dáša byt a kde s Oldom trávia veľa času,“ prezradil.

To, že je Kaiser skutočne opäť v chomúte, dokazuje aj posledné video, ktoré pridala Dáša na svoj facebookový profil. V ňom herec so svojským humorom tvrdí, že rúško z Číny si nenasadí. Jeho ľavú ruku je na kamere vidieť hneď niekoľkokrát a zlatý krúžok je doslova neprehliadnuteľný. S prstienkami na rukách sa mali v spoločnosti objaviť už koncom októbra, no potom z ich rúk obrúčky opäť na nejaký čas zmizli.

Oldřich Kaiser je v chomúte. Oženil sa potajomky. Zdroj: Facebook D.V.