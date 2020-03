Syn (23) Zuzy Fialovej v spoločnosti: Aha, TOTO je on... Aj s herečkiným ex!

BRATISLAVA - Vo štvrtok večer sa v jednom z bratislavských hotelov na nábreží Dunaja konala media párty televízie Joj. A hoci Zuzana Fialová (45) bola v poslednom období tvárou televízie Markíza, jej ex Peter Matulík (50) je dlhoročnou súčasťou konkurenčnej Jojky. A do spoločnosti prišiel aj s ich 23-ročným synom Dávidom. Aha, toto je on!

V roku 1997 sa Zuzana Fialová stala mamou syna Dávida. Toho porodila svojmu ex Petrovi Matulíkovi, s ktorým s prestávkami žila niekoľko dlhých rokov. Aktuálne je dvojica od seba, no stále ich spája spoločný potomok... A nielen to. Aj herečkin expartner je totiž z mediálnej brandže.

Práve on sa totiž producentsky a scenáristicky podieľa na mnohých projektoch televízie Joj. Aj preto bol súčasťou štvrtkovej media párty, ktorá sa konala pri príležitosti predstavenia novej šou Zlatá maska. A do spoločnosti prišiel aj so synom.

Dávid má 23 rokov, študuje ekonómiu v Prahe a svojim rodičom akoby z oka vypadol. Pozrite, ide o úplný mix ich obidvoch. FOTO nájdete v GALÉRII»