Leoš Mareš s manželkou túžia po bábätku: Trpké priznanie fanúšikom!

Leoš a jeho krásna polovička Monika sú spolu už zhruba päť rokov. Odkedy svoju lásku spečatili aj úradne, mnoho ľudí zaujíma jediná otázka. Kedy prídu deti? Lenže nielen oni bombardujú Moniku zvedavými otázkami. Najnovšie to na ňu vybalil aj sám Leoš. A to priamo pred fanúšikmi. Video so zaskočenou brunetkou potom totiž uverejnil na sociálnej sieti.

Nepáral sa s tým

„Plánuješ so mnou bábätko?” začas hneď zostra domáce interview Leoš. „To by si chcel vedieť, však?” odpovedala Monika, na ktorej bolo vidieť, že otázku vôbec nečakala a chvíľu jej trvalo, kým v hlave našla tie správne slová. „Podľa mňa otázka typu 'plánujete deti' je... ja si myslím, že sa to veľmi naplánovať nedá,” vysvetlila nakoniec pani domáca.

„My by sme radi, ale niekedy musíte mať aj trochu šťastia,” uzavrel napokon Leoš, ktorému očividne nevadilo konfrontovať svoju manželku pred očami instagramových 'divákov'.

Leoš Mareš a Monika Marešová by si dieťa želali, zatiaľ však nemali šťastie. Zdroj: Instagram L.M.

Následne známy moderátor odľahčil a prešiel na zábavnejšie otázky, ktoré od fanúšikov dostali. Snáď sa im podarilo zvedavcov na nejaký čas umlčať a ktovie, možno sa im čoskoro ich priania vyplnia.