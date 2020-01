Čierny deň manželky Leoša Mareša: Krádež, pol dňa na polícii a zmeškané lietadlo!

KODAŇ – S úsmevom odchádzala pracovne do Dánska a vracala sa s hlavou v smútku. Manželka českého moderátora Leoša Mareša (43) sa stala obeťou krádeže. V kodaňskom hoteli sa dostali zlodeji do izby Moniky Marešovej (38) a odcudzili jej cennosti. Kvôli tejto nepríjemnosti zmeškala lietadlo späť do Čiech a pol dňa presedela na polícii.

Takto si pracovnú cestu do zahraničia rozhodne nepredstavovala. Monika Marešová totiž odletela do Dánska a v stredu, v deň návratu do Čiech, zažila poriadny šok. „Ona bola dva dni pracovne v Kodani a vykradli jej hotelovú izbu a zobrali jej šperkovnicu, takzvane so všetkým,“ prezradil nám Leoš Mareš. S tým, čo sa jej stalo, sa podelila aj na Instagrame. Ku krádeži navyše došlo práve počas Dobrodňa, kedy by mali ľudia druhým pomáhať a konať dobro.

Šperky, ktoré boli v šperkovnici, pre ňu mali nevyčísliteľnú hodnotu. Nie však peňažnú. Aj vďaka tomuto zážitku si však uvedomila dôležitú vec. „Veci zostanú len vecami a keď sa k nim viažu spomienky, tie sú cennejšie. A čo je ešte cennejšie, je zdravie, domov a láska, a preto aj ja sa tento rok pripájam k DOBRODŇU a venujem čiastku 330 tisíc na dobrú vec,“ vyjadrila sa sympatická tmavovláska, ktorá sa tak pridala k svojmu manželovi a prispela.

Monika Marešová prišla o šperky. Napriek tomu neváhala podporiť dobrú vec. Zdroj: Instagram M.M.

Strata šperkov mrzela aj Leoša Mareša. Pre Moniku to bola situácia, kedy by privítala objatie a podporu manžela, no ten mal povinnosti v Bratislave. Ako sám pre topky.sk priznal, nebolo mu to jedno. „Mal som z toho taký skazený deň, že som na ňu myslel a nemohol som s ňou byť. Ja som ju mal dopoludnia vyzdvihnúť na letisku, ale ona namiesto toho sedela na polícii, nahlasovala tú krádež. Je to nepríjemná vec, ktorá má následky aj osobné, lebo medzi tými šperkami boli aj nejaké veci, ktoré mala po babičke – retiazky, ktoré sú v rodine desiatky rokov,“ ozrejmil nám Leoš.

Celá situácia napokon na Moniku doľahla v lietadle späť do Čiech, kde sa rozplakala. Hoci polícia už vypátrala kadečo, český moderátor to ružovo nevidí a on sa už zmieril s tým, že ukradnuté šperky viac na svojej milovanej neuvidí.

Leoša Mareša mrzelo, že po zážitku s krádežou nemohol svoju manželku objať. Míňali sa kvôli pracovným povinnostiam. Zdroj: Instagram LM