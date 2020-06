Leoš Mareš chodí na terapie: Pre toto potrebuje POMOC!

Kedysi možno pôsobil Leoš Mareš na mnohých nafúkane a arogantne. Zdá sa však, že dozrel a dokonca si sám uvedomuje, že nie je dokonalý. Najnovšie sa priznal, že chodí na terapie. „Každý týždeň chodím k psychoterapeutovi. Rozprávame sa o rôznych veciach a strašne mi to pomáha. Je to ako s posilňovňou, nikdy sa mi tam nechce ísť. Uprostred sedenia je to občas drina. Pracovať na sebe je ťažké. Ale nakoniec vždy odchádzam s dobrým pocitom,” prezradil pre český Esquire.

A prečo vlastne začal k terapeutovi chodiť? Uvedomil si, že je príliš negatívny a chcel to pochopiť a zmeniť. „Niektoré moje reakcie na určité podnety mi pripadali horšie, než by mohli byť. Chcel som ich pochopiť. Chcel som na sebe začať pracovať. Ako som hovoril, je to, ako keď máte ovisnuté brucho a rozhodnete sa chodiť do fitka,” povedal Mareš.

Sedenia má raz týždenne, ale jeho manželke Monike sa vraj niekedy zdá, že by tam mohol zájsť aj každý deň. „Vždy po tomto stretnutí som miliónový a v priebehu týždňa sa to pozvoľna zas stráca,” priznal moderátor. Sympatické ale je, že si uvedomil svoj problém a má snahu ho riešiť.

Zdroj: Instagram LM

A pracuje na ňom spolu s manželkou, ktorá tiež prejavuje záujem. Nedávno sa psychoterapeuta pýtala na sebahodnotenie prostredníctvom iných ľudí – Leoš totiž na Instagrame pokoril hranicu milióna sledovateľov. „A ten pán profesor sa na nás tak pozrel a hovorí: Keď stretnete niekoho, kto to dokáže, neoceňovať sa cez druhých, tak mi ho, prosím, príďte ukázať. To ma v tej chvíli upokojilo. Nie je na tom nič zlé a svojím spôsobom to tak má každý. A či je ten záujem sledujúcich skutočný, nie je zas až také dôležité. Ale Instagram je samozrejme extrémne návykový. Preto je tak úspešný,” uviedol Mareš.