Nová šou JOJky má asi najprísnejšie pravidlá vôbec: Ochranka, izolácia a najvyššie utajenie!

BRATISLAVA/BUDAPEŠŤ - Nová spevácka šou, ktorú chystá JOJka, robí štábu poriadne vrásky na čele. Nielenže natáčanie prebieha v zahraničí, ale televízia robí všetko pre to, aby identitu súťažiacich utajila do posledného okamihu.

Reč je o novom formáte, ktorého vysielanie televízia spustí už v marci. Šou Zlatá maska bude síce aj o celebritách, no základným pravidlom súťaže je, že ich identita musí zostať prísne utajená. A to nielen počas jednej epizódy, ale počas celého natáčania.

JOJka zalovila vo vodách zahraničných šou a na Slovensko dotiahla niečo, čo tu ešte nebolo. Známe tváre sa navlečú do šialených masiek, v ktorých budú svojím spevom baviť divákov na Slovensku i v Čechách. To by samo o sebe nebolo až také unikátne, nebyť prísnych pravidiel. To, kto sa pod maskou ukrýva, totiž podlieha najvyššiemu možnému utajeniu.

Aj kvôli tomu sa televízne stanice JOJ a Prima, ktoré sa do formátu spoločne pustili, rozhodli nahrávať šou v štúdiu v Budapešti, aby tak predišli tomu, že známu tvár niekto odhalí ešte počas príprav. Svoju masku totiž môže známa tvár odložiť až po vypadnutí. V napätí tak zostávajú nielen diváci, ale aj tím hádačov. Ten tvoria Jiřina Bohdalová, Jakub Prachař a Michal Hudák. Ich úlohou bude masky pozorne sledovať a na základe spevu uhádnuť, kto sa pod nimi skrýva.

Na súťažiacich čakajú naozaj šialené masky. Zdroj: TV JOJ

Identitu celebrít nepozná dokonca ani Martin Pyco Rausch, ktorý bude divákov programom sprevádzať. „Priznám sa, že hneď v prvý deň ma to vtiahlo a začal som dané postavy pozorovať, pretože sám netuším, o koho ide,” prezradil nám ostrieľaný moderátor, ktorý sa tak po dvoch rokoch opäť objaví na televíznych obrazovkách.

To, ktoré známe tváre sa pod maskami skrývajú, nevie ani moderátor šou Martin Pyco Rausch. Zdroj: TV JOJ

Opatrnosť však nekončí ani v samotných priestoroch štúdia. Celebrity stráži ochranka a dokonca i počas skúšok majú na sebe masky. Zakryté majú dokonca i ruky či nohy, aby ich nik neodhalil napríklad na základe tetovania. Ani samotní súťažiaci tak netušia, proti komu vlastne súperia.

Či sa televízii nakoniec podarí vďaka spomínaným opatreniam anonymitu súťažiacich celebrít zachovať, uvidíme.