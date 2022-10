Pycova TRAUMA z detstva: Nenávidel vlastnú rodinu!

Martin Pyco Rausch je známy moderátor a nejaký čas už aj kuchár, ktorý prezentuje svoje recepty na youtube aj vo vlastných kuchárskych knižkách. Okrem toho mnohí vedia, že sa stravuje vegetariánsky.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram MR

Keď sa stal hosťom Zuzany Vačkovej v relácii Zvedavá Zuza, jej sledovateľov zaujímalo práve to, prečo sa stal vegetariánom. „Mám rád zvieratá a ani ako dieťa som sa nedokázal skrátka zžiť s tým faktom, že domáce zvieratá chováš pre nejaké mäso a že ich potom dokážeš nejakým spôsobom usmrtiť a je to považované za normálny kolobeh toho, že je to nejaký potravinový reťazec,” uviedol.

A začalo to už v detstve. „Ja si myslím, že mám traumatické zážitky z detstva, pretože zvieratká, ktorým som dával mená – králikom, sliepkam, každému jednému tvorovi, ktorý bol u babky na dvore a potom, keď som zistil, že ten už je v kastróle a tam tú strelia do hlavy, tak ja som to vypúšťal z chlieva, alebo som im chodil hovoriť: Nejedz tú kukuricu nasilu, lebo keď budeš tučná hus, tak v septembri ťa... o to im ide, budú hody,” prezradil s tým, že toto robil ako 8 až 9-ročný. „Máš z tých zvieratiek kamarátov, ktorých ti postupne zabíja vlastná rodina. Ja som tam prechádzal mnohými, podľa mňa, traumatickými zážitkami,” dodal.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram ZV

Ako starší si preto povedal, že sa bude stravovať bez mäsa. „Tak spätne som potom analyzoval a zvažoval faktory, ktoré boli okolo toho, že: Prečo si babku nenávidel v ten deň? No preto, lebo povedala, že Mucka mám v kastróle. To bol zajac,” prezradil, čím si prechádzal. Napriek tomu, že on sám neje mäso od roku 1994, na svoje okolie či sledovateľov a fanúšikov v tomto smere nijako netlačí. „Nepresviedčam nikoho, aby to robili všetci, ale myslím si, že v dnešnej dobe stačí jesť mäso raz za čas. Netlačím to parným valcom vegetariánskym, že poďte teraz všetci nejesť mäso,” vyjadril sa Pyco.