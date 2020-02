Knechtovej tehotenstvo bolo falošné: Všetkých oklamala a... Katka, čo to trepeš?!

Katarína k fotke pripísala iba jednoduché „takí sme," a pod fotkou sa okamžite začalo kopiť množstvo nadšených gratulácií. Z jej novinky sa tešili známe tváre ako Karin Haydu, Zuzana Vačková, Miro Žbirka, Kvetka Horváthová či Zlatica Puškárová. Všetci boli v obrovskom šoku, Katke poslali kvantum úprimných blahoželaní a tešili sa, že tmavovláske sa nakoniec predsa len zadarilo.

Lenže všetko je inak. Večer na to vyšlo najavo, že Katka si touto nepochopiteľnou formou chcela urobiť len PR k novému singlu. Ba čo viac, na Instagrame aktuálne tvrdí, že ju ani vo sne nenapadlo, čo jeden záber spustí. Zrejme si teda takmer 24 hodín neuvedomovala, že viac ako 400 komentárov na Instagrame neobsahuje recepty starej matere, ale gratulácie k tehotenstvu.

A to stále nie je všetko. V poste, kde akože všetko uviedla na pravú mieru, sa vyjadrila aj k tomu, že správu, logicky, prebrali aj české a slovenské médiá. Mimo desiatok iných napríklad aj Markíza, jej niekdajší zamestnávateľ, kde naleteli tiež. „Do hodiny to vyhodili mnohé slovenské a české médiá ako tutovku bez toho, aby si to niekto overil," napísala speváčka, čo je naozaj bohapustá lož. My sme ju totiž oslovili bezprostredne po tom, čo príspevok zverejnila, odpoveď však neprišla. Mnohí sa pokúšali dohodnúť aj s jej manažérkou Sandrou, ktorá nechcela nič prezradiť, čo je v praxi pri takejto novinke úplne bežné.

Keď už nič iné, ukázala aspoň toľko charakteru, že sa nepriamo ospravedlnila tým, ktorí naleteli. „Mrzí ma to len kvôli ľuďom, ktorí mi to priali a tešili sa, ale aj kvôli tým, ktorí mi to neprajú a vlastne mi neprajú nič," vyjadrila sa a dodala že dieťa síce naoza nečaká, no zato čaká na 3 dôležité veci, medzi nimi, samozrejme, aj takto "šikovne" odpromovaný singel Takí sme. Nuž, a potom, že ľudia už nevedia rozoznať, čo je PR a čo skutočnosť. Takže ak sa najbližšie Katka objaví vo svadobných šatách, pozor. Možno len nakrúca videoklip!