Slovenskú speváčku už podľa hlasu nespoznáte: Toto jej spôsobil koronavírus!

Katarína sa v piatok objavila v šou Fun Rádia, ale bolo dosť ťažké zaradiť si, komu patrí hlas v štúdiu. Napokon vysvitlo, že speváčka je po chorobe. A nie hocijakej. Bojovala s koronavírusom. „Áno, chytila som čierneho Petra. Bolo to hnusné,“ prezradila.

Pritom vôbec netuší, kde sa nakazila. „Bola som v intenzívnom kontakte s ľuďmi a vôbec si nie som vedomá, že by mal niekto hoci len nádchu,“ povedala Katka v rádiu.

Prvým príznakom bol u nej hrozný tlak na hrudníku, nádchu ani horúčky nemala, no cítila sa, akoby sa jej telo zmietalo vo vysokých teplotách. „Mala som pocit, že mám štyridsiatky teploty, že nevládzem chodiť, že ma bolia kosti, svaly, pritom som horúčku nemala,” opísala nepríjemné príznaky.

Zdroj: Instagram KK

No to ešte nebolo všetko. U speváčky sa prejavy choroby každú chvíľu menili. Dokonca jej zrazu opuchol jazyk a urobili sa jej afty. No rovnako nečakane, ako tieto príznaky prišli, tak aj odišli. Okrem toho cítila celkovú únavu, stratila chuť aj čuch. Niekoľko týždňov teda bola izolovaná od okolia.

No najhoršie sú už spomínané následky. Knechtovej sa zmenil hlas a navyše ani nestačí s dychom tak ako kedysi. „Cítim rozdiel pri speve. Budem musieť na tom pracovať, lebo som bola v štúdiu a zistila som, že je to trošku problém. Že jednak je človek zoslabnutý a jednak tá kapacita pľúc... Neviem, necítim tú rezervu, akú som mala,“ priznala.

A keďže ide o nový koronavírus, ktorý ešte nie je celkom preskúmaný, speváčka ani netuší, aké sú prognózy. Či sa podarí tieto zmeny zvrátiť a bude znieť tak, ako predtým, alebo sa bude musieť zmieriť s tým, že jej hlas už neznie povedome ani jej samej.