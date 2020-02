Celebritný Valentín: Stručný Šebo, jasný odkaz Plačkovej a Rytmus? Silné slová adresované Jasmine!

BRATISLAVA – Niektorí ho zatracujú, iní sa naň tešia. Hoci by sme lásku mali rozdávať a vzájomne si ju vyjadrovať každý deň, počas sv. Valentína to na nás i tak doľahne akosi viac. A výnimkou nie sú ani známe tváre zo šoubiznisu, ktoré svojim polovičkám venovali romantické odkazy. Kým niektorí boli struční, ako napríklad Filip Šebo, iní sa rozpísali. Z vyznania Rytmusa manželke by bola nejedna žena paf!

Počas sviatku svätého Valentína je zrazu všade naokolo kopec červenej farby, srdiečok a lásky. Tak nejako viac ako obvykle, hoci by sme si city mali prejavovať každý deň. Sviatkom všetkých zamilovaných sa nechali zlanáriť aj známe tváre šoubiznisu a prostredníctvom sociálnych sietí venovali svojim polovičkám krásne, dojímavé a romantické vyznania.

Kým len nedávno sa prevalil vzťah Emmy Drobnej a Filipa Šeba, ktorí sú spolu od leta, odkedy vyšla ich láska na povrch, roztrhlo sa vrece s ich spoločnými zážitkami a fotkami. Aktuálne je triatlonista v Thajsku, kde trénuje a odišla tam za ním aj speváčka. Ako nám nedávno sama povedala, jej posledné dve oslavy Valentína neboli také, ako by si jedno dievča predstavovalo. Zdá sa, že sa tak konečne dočkala pravej romantiky. Hoci bol športovec na sociálnej sieti stručný, vystihol tým všetko. K záberu svojej lásky napísal len „I love you (ľúbim ťa, pozn. red.)“.

Filip Šebo bol síce stručný, no výstižný. Zdroj: Instagram

O niečo viac sa rozpísala podnikateľka Zuzana Plačková, ktorá však príspevok plný lásky pridala ešte deň pred sviatkom zamilovaných. „Pre mňa Valentín nie je dňom zamilovaných, lebo ja mám takéto dni pri mojom Reném každý deň. Zaspávať a zobúdzať sa vedľa muža, ktorého milujem viac ako čokoľvek na svete, že sme zdraví a šťastní spolu, je pre mňa viac, ako nejaký sviatok zamilovaných. Keď niekoho miluješ, miluj ho celý rok, každý deň, nielen 14. februára,“ napísala Zuza na Instagram a nezabudla pridať aj jasný odkaz svojmu milovanému manželovi: „Milujem ťa, ty to vieš a každý deň ti to budem hovoriť, kľudne aj do konca života.“

Zuzana Plačková má jasný odkaz - ľúbiť sa treba každý deň, nielen na Valentína. Zdroj: Instagram

A René neostal svojej žene vôbec nič dlžný. Hoci na to možno na prvý pohľad nevyzerá, skrýva sa v ňom romantik, ktorý svoju kráľovnú miluje. „Lásku si dokazujeme už niekoľko rokov a to, že sa milujeme najviac, jak sa dá, vieme obaja najlepšie. Láska, nikto ťa nepozná tak, ako ja a keby ťa tak všetci poznali, milovali by ťa rovnako, lebo si tá najsilnejšia, najpracovitejšia žena s veľkým srdcom, akú poznám,“ vyznal sa zo svojich citov René.

René Strausz sa na adresu svojej manželky Zuzany vyjadril s obrovskou láskou. Zdroj: Instagram

Pod maskou tvrdého rapera Rytmusa sa skrýva romantik s veľkým srdcom. Hoci by to na člena skupiny Kontrafakt málokto povedal, vie sa pred svetom otvoriť. Najmä, ak ide o lásku k jeho manželke Jasmine Alagič, ktorej venoval nádherný odkaz plný lásky a obdivu. „Chcel by som sa verejne poďakovať mojej manželke za to, že mi do života priniesla svetlo. Že sa mi pri tebe niekde v hĺbke vo mne prebudilo moje pravé ja, ktoré žije pre teba. Pocit tej silnej balkánskej rodiny, kde muž ctí ženu a naopak. Kde môžeme prejavovať všetky emócie naplno a nie v sebe dusiť. Že s tebou zdieľam každú minútu, ktorú žijem. Že sa môžem učiť od teba, ako vidíš rodinu a vlastne život tvojimi očami, moc ma to inšpiruje. Že ťa nezaujíma nejaký Rytmus, ale Patrik Vrbovský. Moje srdce horí každý deň, nielen na Valentína, keď si uvedomím, že ťa mám, že sme rodina. Ďakujem Bohu za teba, ľúbim ťa,“ venoval temperamentnej manželke zamilované slová, ktoré by chytili za srdce nejednu ženu.

Rytmus venoval Jasmine slová, ktoré by od svojho partnera chcela počuť nejedna žena. Zdroj: Instagram

Na sviatok lásky si spomenuli aj ďalšie známe tváre. Lucie Bílá sa netají tým, že na svojho Radka čakala celý život a keby bola vedela, že príde, tak čaká len na neho. Veronika Vágner Husárová v tom má tiež jasno a ako sama tvrdí, bez svojho manžela by neexistovala rovnako, ako nemôže existovať deň bez noci. Svoje city verejne vyznali aj raper Majself, misska Ľubica Šimiak, herečka Mirka Partlová či markizácky redaktor Viktor Serebryakov a mnohí ďalší. Vyznania nájdete v galérii vyššie.