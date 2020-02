Vráti sa Gottová k manželovi? Dominika a Timo prichytení na rande... Skončili v hoteli!

PRAHA – Nepoučiteľná? Dominika Gottová (46) sa opäť zamotáva do pavučín svojho manžela. Timo Tolkki (53) sa za dcérou zlatého slávika dotrepal do českej metropoly s tým, že ju chce získať späť, lebo ju miluje. A hoci blondínka sa dušovala, že ho nazad nevezme, jej činy hovoria inak. Len deň pred sviatkom všetkých zamilovaných ich totiž prichytili na „rande“. Zašli si na koncert, dokonca polhodinu pobudli v hoteli a napokon...

Dominika Gottová sa presťahovala z Fínska do Prahy, aby začala nový život bez svojho manžela Tima. Malo to dobrý nábeh, no Tolkki si nedal povedať a za Dominikou sa doslova dotrepal do Prahy s tým, že sa jej nevzdá. Dokonca prišiel za ňou aj do práce, odkiaľ ho vypoklonkovala s tým, že musí robiť. No predsa sa s ním nakoniec stretla.

Hoci sväto-sväte tvrdila, že sa k Timovi nevráti, jej správanie hovorí niečo iné. Zdroj: Facebook D.G.

A teraz si s ním na počudovanie vyšla aj na rande. Hoci sväto-sväte tvrdila, že sa k nemu ani náhodou nevráti, jej správanie hovorí niečo iné. Išli totiž spolu na koncert kapely HammerFall. Než si však išli vychutnať kvalitnú muziku, skončili u Tima na hotelovej izbe, kde sa zdržali až polhodinu. Čo tam robili, vedia zrejme len oni dvaja, no možno sa domnievať, o čo išlo, keď boli na izbe zatiahnuté všetky závesy.

Stretli sa spolu vo štvrtok pred sviatkom všetkých zamilovaných, no i tak fínsky muzikant nesklamal a svojej stále manželke dal podľa informácii českého Expresu darček. Každý rok jej totiž na Valentína kupoval kvety a čokoládu a ani tento rok nebol výnimkou. Na počudovanie, Dominika sa tomu potešila a Tolkki si vyslúžil aj objatie a láskyplný bozk. Dokonca sa usmievala od ucha k uchu. Vyzerá to teda tak, že Gottová prehodnotila svoje rozhodnutie už nikdy sa nevrátiť k manželovi. Alebo? Tak či onak, ako to s nimi napokon dopadne, ukáže až čas.

V predvečer sviatka všetkých zaľúbených dal Timo Dominike Gottovej čokoládu a kvety. Tak, ako každý rok. Zdroj: Facebook T.T.