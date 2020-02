Adela a Viktor Vinczeovci po problémoch s počatím: Prvý krok k adopcii?

Vzťah Adely a Viktora v roku 2017 nabral skutočne na obrátkach. Na Valentína Viktor všetkých šokoval, keď v markizáckom Teleráne pred ostrieľanou moderátorkou pokľakol priamo pred kamerami. Ešte v to leto si dvojica povedala spoločné áno a už v tom čase všetkých zaujímala otázka, či plánujú i spoločného potomka a na pretras sa dostala aj téma osvojenia si dieťatka.

Podľa zdroja denníka Plus jeden deň mala dvojica len pred pár dňami žiadosť o adopciu skutočne podať. Moderátorka to však odmieta: „Téma adopcie sa k nám viaže už dlhodobo. Médiá ju s nami spájajú dlhšie a my férovo odpovedáme, že to nie je uzatvorená otázka. No je to veľmi vážne rozhodnutie a to sme neurobili. Vnímame však, že máme zázemie, ktoré by sme teoreticky vedeli poskytnúť nejakej detskej bytosti. No takéto rozhodnutie by si vyžadovalo veľa odvahy a odhodlania.”

Rozhodli sa Adela a Viktor Vinczeovci pre adopciu? Zdroj: Jan Zemiar

Adela aj Viktor sú známi svojou otvorenou komunikáciou, netaja sa ani tým, že splodiť dieťa prirodzenou cestou nie je v ich prípade vôbec jednoduché. Sympatický redaktor totiž už dávnejšie priznal, že kvôli zlej kvalite spermií je jeho sen o otcovstve veľmi otázny. Odvtedy sa dvojica potomka nedočkala a vyzerá to tak, že otázka adopcie sa zdá byť stále aktuálnejšia.

Adela a Viktor Vinczeovci túžia po dieťati. Zdroj: Instagram V.V.

Adela sa však k tomu, či toto dôležité rozhodnutie konečne spravili, veľmi vyjadrovať nechcela. „Chápem váš záujem o tému, ale nemáme k tomu naozaj viac čo dodať. Múti sa znova tá istá voda dookola,” uzavrela blondínka. Nie je tajomstvom, že proces osvojenia si dieťaťa je zdĺhavý a môže trvať niekoľko rokov. V prípade, že sa dvojica skutočne rozhodla vydať touto cestou, budú sa musieť obaja obrniť poriadnou dávkou trpezlivosti.