Krásna správa Tomiho Kida: Po potrate dieťatka čakajú ďalšie, prezradili pohlavie!

„Pred rokom sme veľmi smútili, keď nám náš "anjelik" odišiel do nebíčka, ale určite to malo byť takto... Všetko sa pre niečo deje, všetko má svoj význam a po každej búrke vyjde slnko,” vyjadril sa Tomi ešte 30. decembra, keď spolu s manželkou oznámili jej ďalšie tehotenstvo. Dominika je aktuálne už naozaj poriadne zaguľatená a spoločne s rodinkou sa pripravujú na príchod ďalšieho člena.

Zdroj: Instagram D.K.

Aktuálne sa manželia so svojimi fanúšikmi podelili o ďalšiu krásnu správu a síce to, aké pohlavie bude mať ich vytúžené bábätko. „A kto tipoval, že budeme mať babu, tipoval nesprávne, pretože my budeme mať ďalšieho chlapa v rodine, na ktorého sa už veľmi tešíme,” napísala nastávajúca dvojnásobná mamina k fotografii modrého detského body, na čo Tomi ešte zareagoval otázkou, či budú mať v rodine ďalšieho boxeristu. Dvojici srdečne gratulujeme!