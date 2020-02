Nebojácnej markizáčke Kövešovej sa vyhrážajú: Strelím ťa do hlavy a nikdy ťa nenájdu!

BRATISLAVA - Sympatickej markizáčke odvaha rozhodne nechýba. Kristína Kövešová (36) sa púšťa do rôznych káuz a jednou z nich sú aj seredskí drogoví díleri. Tomu sa venuje už 3 roky a tento prípad má za sebou niekoľko úspešných razií. Práve to narúša hladký priebeh drogových obchodov, a to sa nepáči práve dílerom, ktorí sa tmavovláske vyhrážajú smrťou. Tentoraz ju chcú streliť do hlavy!

Investigatívcov, ako je Kristína Kövešová, je ako šafránu. Jej však odvaha nechýba a mnohokrát ide aj do nebezpečných situácií. Práve vďaka tomu sa neraz stáva terčom vyhrážok. Rovnako, ako teraz.

Jeden z dílerov sa jej totiž vyhrážal cez Instagram smrťou. A nebolo to po prvý raz. „Počuješ, j*b na to, lebo budem musieť nabiť zbraň a nenájdu ťa nikdy. Celý život som v base a vo veľkom predávam drogy. J*b na to. Jovan. Budem musieť nabiť a streliť ťa do hlavy,“ znela správa od istého Erika.

Kristíne Kövešovej sa opäť vyhrážajú díleri zo Serede. Zdroj: Instagram/Archív K.K.

A čo na tieto vyhrážky hovorí samotná Kristína? „Drogovému podsvetiu v Seredi sa venujem už tretí rok. Bolo viacero úspešných razií. Chápem, že moja medializácia kazí miestnej mafii biznis. Zo Serede mi prišlo už viacero upozornení, či vyhrážok. Minulý rok sa mali vraj v Taliansku rozprávať o mojej vražde,“ povedala pre topky.sk markizáčka. Ani tak sa však nevzdáva a vo svojej „misii“ pokračuje kvôli slušným ľuďom, ktorí v Seredi aj inde žijú.

„Teraz bola ďalšia razia a opäť začalo chodiť viacero vyhrážok. Písalo mi viacero dílerov a nahnevaných kriminálnikov, pozývali ma na kávu, upozorňovali, že mi môže vybuchnúť auto, že nebudem mať dlhý život alebo že dúfajú, že má nenájdu, ak ma zakopú. Jeden z takýchto prajníkov bol aj muž menom Erik. Ten útočil nielen na mňa, ale aj na ľudí, ktorí komentovali pod príspevkom na mojom FB,“ prezradila nám Kristína, že Erik sa neozval prvýkrát.

Díleri drog zo Serede sú z práce Kristíny nešťastní. Kazí im kšefty a tak sa vyhrážajú. Zdroj: Instagram/Archív K.K.

Už predtým reagoval. Dokonca na výhražné správy, ktoré jej poslali a ona ich zverejnila. Dával vyhrážajúcim sa za pravdu. „Dúfam, že Sereďania za to, že si ich dala zavrieť, ťa zakopú niekde a nenájdu ťa nikdy. Ty odpad! Teraz kvôli tebe neni sú dobré drogy v Seredi,“ stálo v staršej správe od Erika. Iní by sa možno zľakli, no Kika nie. I keď je opatrná. „Čo sa týka vyhrážok tak, samozrejme, dávam pozor na svoju bezpečnosť, no myslím si, že keď niekto bude chcieť naozaj niečo urobiť, nebude to verejne vykrikovať. Nezastraší má to,“ vyhlasuje nebojácne Kövešová, ktorá už prekazila nejeden drogový obchod.

Kristíne Kövešovej odvaha nechýba. Robí aj talkshow Profil zločinu. Zdroj: Jan Zemiar