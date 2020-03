Česká speváčka zažila desivé chvíle: Na výlete ju prepadli a okradli... Zdrapili ju za vlasy!

PRAHA – Krušné chvíle si zažila známa česká speváčka. Vybrala sa na výlet do Ameriky, no stretla sa tam zlodejmi. Lepšie povedané so zlodejkami tmavšej pleti. Päť černošiek prepadlo Olgu Lounovú (38) a okradli. Dočkala sa aj pomoci, no nie takej, ako by si predstavovala.

Toto by nechcel zažiť nik. Olga Lounová nedávno odišla do Ameriky, aby nasala tamojšiu atmosféru a užila si koncert Beyoncé. Jej výlet sa však poriadne zvrtol a česká speváčka sa stala obeťou prepadu a krádeže. Napriek tomu, že trénuje thajský box, blondínka sa nebránila. Prečo, keď jej protivníkom bolo rovnaké pohlavie?

„Povedala som si, že by som nemala, pretože by to bol prúser, prišlo mi lepšie nikoho nezraniť. Neviem, ako by to dopadlo,“ vyjadrila sa Lounová pre český Expres. Nebránila sa aj preto, že si uvedomila počet útočníčok. Išlo o päť černošiek, čo sa však v Amerike jednoducho nehovorí. „Ja som to povedala na polícii a policajtka bola černoška a hnevala sa na mňa. Človek si nemôže dovoliť povedať, že to sú černošky, ale musí povedať, že to sú ženy iného typu pleti,“ vysvetlila speváčka.

Tá stavila v dramatickej situácii na rozum. „Keď som sa preťahovala o kabelku, premýšľala som, či dať tu ranu alebo nie. Neurobila som to, bála som sa, že by ma vyhostili. Radšej som prišla o kabelku, ako by som mala riskovať, že by som niekomu ublížila na zdraví,“ povedala Olga, ktorá mala v kabelke gopro kameru a dva telefóny.

Celý zážitok sa odohral predtým, ako mala ísť speváčka na koncert Beyoncé. Všetko prebiehalo rýchlo, útočníčke chcela vypáliť, no niekto ju zdrapil poriadne za vlasy a ona sa už ani nestihla brániť a ženy utiekli. „Paradox bol, že keď som kričala, že ma tie ženy okradli, ľudia nebežali za nimi, ale za mnou. Aj ochranka kričala: Okradli ju, tie ženy ju okradli... Ale nikto za nimi nebežal,“ vysvetlila Lounová, ktorá bola zo spôsobu pomoci prekvapená. Všetci totiž išli za ňou jej pomáhať, no v konečnom dôsledku jej nepomohli.

Olgu Lounovú v Amerike prepadli a okradli ju. Zdroj: Instagram O.L.