Nový vzťah! Slovenská misska sa nezdá: Zbalila exotického speváka!

Je krásna, úspešná a... zamilovaná. Frederikino srdce patrí rakúskemu spevákovi už nejaký čas, no úradujúca kráľovná krásy si svoje súkromie strážila. S pravdou von vyšla až teraz, a to veľmi originálnym spôsobom. Jej priateľovi totiž v týchto dňoch vychádza singel Lazy suit, v ktorého videoklipe si zahrala hlavnú úlohu práve Frederika. V klipe nechýbajú ani zábery zo súkromia. Dvojica spolu napríklad varí, zabáva sa, či sleduje film priamo z postele.

Frederika Kurtulíková priznala vzťah so spevákom Cesárom Sampsonom. Zdroj: Instagram F.K.

Práve vzťah s krásnou Slovenkou bol inšpiráciou pre vznik piesne. „Trávil som leto pri Čiernom mori, písal a produkoval nové pesničky, zatiaľ čo Frederika sa chystala na súťaž Miss World. A aj keď som bol potom doma vo Viedni, málo sme sa vídavali. Bolo to časovo náročné obdobie. Jedného dňa sme spolu telefonovali a sľúbili si, že hneď ako príde z Miss World v Londýne, spravíme si taký náš ,,lenivý mesiac”. Len ona, ja a pizza. Táto myšlienka sa mi veľmi zapáčila a po návrate do štúdia som hneď napísal Lazy Suit,” vyznal sa Cesár, ktorý reprezentoval Rakúsko aj v prestížnej Eurovízii a s piesňou Nobody but you skončil na vysokom treťom mieste.

Vo videoklipe odhalili Frederika Kurtulíková a Cesár Sampson ich súkromie. Zdroj: Instagram F.K.

Frederika a Cesár sa poznajú už od leta, keď sa stretli na jednej akcii vo Viedni. A ako misska priznala, charizmatický spevák ju hneď zaujal svojím vyžarovaním. A kráska ho zase zaujala svojou hrou na klavír. „Keďže sa venuje hudbe, týmto som mu dala zámienku mi napísať, inak by sa možno neodvážil. A tak sa postupne náš vzťah vyvinul, i keď na začiatku to bolo pomalé a málo sme sa videli, keďže sme obaja boli časovo veľmi vyťažení,” prezradila pre Topky Frederika.

Dvojica bola spočiatku opatrná, práve preto sa rozhodli vyjsť s pravdou von až teraz. „Pred zoficiálnením vzťahu sme si chceli byť istí, že si budeme rozumieť. Koncom októbra sme už plánovali spoločný videoklip na pesničku, ktorú zložil a je inšpirovaná práve tým naším začiatkom,” povedala nám Frederika. Zaľúbencom želáme, nech im to spolu klape.