Slovenská speváčka má nového partnera: Prezradila detaily... Wau, bude z toho svadba?!

BRATISLAVA - Zlomené srdce je dávno fuč! Nie je tomu tak dávno, čo sa speváčka Dominika Stará veľmi sklamala v láske a o nešťastnom vzťahu dokonca napísala krásnu pieseň. To je však už len minulosť. Pred pár dňami sa na sociálnej sieti pochválila radostnou novinkou a oznámila, že je šťastne zadaná. Nám teraz prezradila viac a... Fíha, to bude vážne!

Nežná kráska síce novú lásku priznala, detaily si však najprv chcela nechať pre seba. Pár dní po tom, čo boom okolo jej partnera trochu pohasol, sa pre Topky predsa len rozhovorila. Identitu svojej polovičky síce stále tají, no podľa jej slov sa zdá, že tajomný neznámy je presne to, čo hľadala. „Som šťastná, zaľúbená a mám toho najúžasnejšieho muža pod slnkom. Prežívam naozaj krásne obdobie, šťastnejšia som asi nikdy nebola,” povedala nám Dominika s tým, že sa denne stretáva s reakciami, že doslova žiari a to podľa nej k láske skrátka patrí.

Dominika Stará aktuálne prežíva najšťastnejšie obdobie svojho života. Zdroj: Ján Zemiar,

Usmievavá speváčka hovorí, že na tento vzťah sa naozaj oplatilo čakať.vyjadrila sa, z čoho je nad slnko jasné, že je zamilovaná viac ako kedykoľvek predtým.povedala otvorene. Automaticky sa teda naskytla otázka, či dvojica uvažuje nad spoločnou budúcnosťou.

Novou láskou sa Dominika pochválila na sociálnej sieti, nám však povedala viac! Zdroj: Facebook D.Š. ​

A veru, zdá sa, že Dominika by sa s týmto mužom predsa len mohla postaviť pred oltár. Jej slová totiž hovoria absolútne za všetko. „Je výnimočný. A keďže pre mňa nie je vzťah len výplň voľného času, myslíme to spolu vážne,” dodala sympatická umelkyňa a na záver nám ešte prezradila, že sa s jej vyvoleným stretli v podstate úplnou náhodou, no hneď jej padol do oka. Nuž, tomu sa hovorí láska na prvý pohľad, tak nech im to takto skvele klape aj naďalej!