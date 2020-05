Slovenský moderátor sa s tým nebabre: Do štúdia prišiel s holým zadkom!

Fanúšikovia rockovej hudby Tomaggia veľmi dobre poznajú, i keď zrejme viac po hlase, než jeho tvár. V rannej šou sa poslucháčom prihovára spoza mikrofónu a vidieť ho môžu len cez sociálne siete. A práve jednu fotografiu, na ktorej Tomáš zapózoval v skutočne odvážnom outfite, zdieľalo rádio na svojom instagramovom profile.

Tomáš Tomaggio Kadlec si dokáže urobiť žarty aj sám zo seba. Zdroj: Rádio Anténa Rock

Ešte v polovici mája v kalendári svietili traja zamrznutí muži a takmer každý z nás sa musel preorientovať na chladné počasie a lepšie sa obliecť. Prípad Tomaggia bol však iný. Ten sa totiž rozhodol, že aj napriek zime si on urobí pekný, slnečný deň aspoň v štúdiu.

Natiahol na seba jedny z najkontroverznejších mužských plaviek, aké poznáme, tzv. boratky a doslova s holým zadkom odmoderoval svoje vstupy. „Traja zamrznutí prišli, ale Tomaggio sa rozhodol, že bude mať leto,” píše sa pri fotografii moderátora v štúdiu. Mnohých tento nečakaný krok pobavil, iným to prišlo cez čiaru. Každopádne to moderátor rádia bral ako žart. A čo vy, dali by ste sa na niečo podobné nahovoriť?

Takto Tomaggia v štúdiu zrejme nečakali. Zdroj: Rádio Anténa Rock