Razantný krok Gottovej: Neverný manžel u nej žobral o jedlo... Má ho plné zuby a vyhodila ho!

PRAHA – Napriek tomu, že ona od neho odišla a chcela začať nový život, on ju nemilo prekvapil a prišiel za ňou do Prahy. Timo Tolkki (53) si zrejme nepripúšťa, že medzi ním a Dominikou Gottovou (46) je definitívny koniec. Najmä po tom, čo všetko vyviedol, by jej mal dať pokoj, no on sa nevzdáva. Dokonca u nej v práci žobral o jedlo. Ona v tom však má jasno!

Niektorým ľuďom zrejme nestačí povedať raz. Takýto prípad je aj stále manžel Dominiky Gottovej. Po tom, čo od neho odišla a odsťahovala sa z Fínska na svoju rodnú hrudu, by mu malo byť viac než jasné, že je medzi nimi koniec. Veď ktorá rozumná žena by ostala po boku neverného maniodepresívneho muža, ktorý jej narobil dlhy, namočil sa do krádeži a navyše rozširoval nezmysly do médií.

Dcéra zlatého slávika sa manžela nevie zbaviť.

Timo sa najprv vyjadroval o tom, že budú vraj s Dominikou spolu bývať v Prahe. Údajne malo ísť o luxusný byt, na ktorého prenájom by však zrejme ťažko naškrabali. A to najmä teraz, keď Fín úplne švorc. Hoci z letiska smeroval najprv na hrob svojho svokra, potom si to namieril za manželkou do práce. A to bolo pre Gottovú naozaj nepríjemné prekvapenie. I keď sa dohodli, že sa stretnú, malo to prebehnúť až v marci.

Manžel Dominiky si však zmyslel, že z Mexika, kde mal byť pracovne, príde rovno za ňou. A to ju poriadne nahnevalo. Došiel za ňou totiž aj do práce, hoci mu aj do telefónu vyslovene povedala, že sa stretnú v utorok, keď bude mať voľno. No nedal si povedať a prekvapil svoju manželku vo vyhľadávanom bare. Na rozhovor však mali len 5 minút, a aj tie boli plné nahnevaných gest. Potom Tima vypoklonkovala.

Timo Tolkki Dominike nechce dať pokoj. Stále ju miluje a chce o ňu bojovať. Zdroj: Facebook T.T.

„Je neprípustné, aby zasahoval do môjho nového života a do práce. Nemám čas riešiť jeho problémy, dohoda bola, že ma navštívi v marci,“ vyjadrila sa Dominika pre český Blesk a zároveň dodáva, že Timo sa ju snažil obmäkčiť. „Povedal mi, že nemá kam ísť a nemá čo jesť. Ale rázne som mu povedala, že mu pomáhať nebudem! Čo bude robiť neviem. Ja sa chcem sústrediť na prácu a na môj nový život. Mám ho plné zuby,“ rozhorčila sa Gottová.

Timo sa však nevzdáva a tvrdí, že ju miluje a bude o ňu bojovať. O to však Dominika vôbec nestojí. Momentálne býva u slávikova najstaršia dcéra u speváčky Šárky Rezkové. Tá sa obáva toho, že by sa Tolkki mohol ukázať aj u nej. „Pokiaľ sem príde a bude sa dobíjať do domu, zavoláme políciu,“ tvrdí Šárka, ktorá Dominike podala pomocnú ruku.

Timo Tolkki sa nevzdáva. Za Dominikou prišiel do Prahy. Zdroj: Facebook T.T.