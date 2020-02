Strávila noc s manželom v hoteli a teraz... Radikálny krok Gottovej: ROZVOD!

Dominika Gottová a Timo Tolkki

Zdroj: Facebook D.G./T.T.

PRAHA – Takto si to celé Dominika Gottová (46) určite nepredstavovala. Po tom, čo odišla do Čiech začať nový život bez manžela, ktorého opustila, sa on za ňou doslova dotrepal. Timo Tolkki (53) si nechce dať povedať, keďže svoju manželku stále miluje a bojuje o ňu. Deň pred sviatkom všetkých zaľúbených od nej chcel sex a to i napriek tomu, že rozvod je na spadnutie!