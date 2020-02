Je to definitívne: Na dedičstvo po Gottovi (†80) môže Dominika zabudnúť!

Už krátko po tom, ako v októbri minulého roka rodina i fanúšikovia oplakali smrť legendárneho Karla Gotta, objavili sa aj informácie o rozprávkovom majetku, ktorý po sebe spevák zanechal. Nehnuteľnosti, ochranná známka, tantiémy a ďalšie položky sa dokopy vyšplhali až na sumu blížiacu sa k miliarde českých korún. Na časť z rozprávkovej sumičky si robila zálusk i jeho najstaršia dcéra Dominika.

Tá žila ešte donedávna vo Fínsku s manželom Timom Tolkkim (53). Dvojici sa však dlhodobo nedarilo a okrem manželských problémov sa potýkali aj s tými finančnými. Tie zašli až tak ďaleko, že kvôli Timovým dlhom hrozila dokonca exekúcia na byt, v ktorom dvojica bývala. Už vtedy sa fínsky hudobník netajil tým, že o dedičstvo po maestrovi Gottovi budú bojovať. Malo to však háčik.

Gottova dcéra Dominika (46) šliape vdove na krk pre dedičstvo: Na milióny nech zabudne... Kvôli TOMUTO!

Dominika totiž ešte v roku 2015 podpísala dokument, v ktorom sa zriekla nároku na dedičstvo po otcovej smrti. Na oplátku údajne dostala od slávika okamžitú finančnú injekciu, ktorú v tom čase potrebovala. Podľa slov manžela Tima Tolkkiho malo ísť o sumu 100-tisíc českých korún. Práve on však blondínku nabádal k tomu, aby z otcovej pozostalosti vyžmýkala viac.

Timo Tolkki neraz uviedol, že s Dominikou Gottovou budú o dedičstvo po Karlovi Gottovi bojovať. Zdroj: Facebook T.T.

Po takmer piatich mesiacoch je však doťahovaniu koniec. Podľa dokumentu, ktorý má k dispozícii český portál Blesk, totiž právnici prehovorili jasnou rečou. Tí Dominiku z dedičského konania vylúčili. „Vaša klientka počas života poručiteľa spísala zmluvu o zrieknutí sa dedičského práva. Nie je preto účastníkom pozostalostného konania po hore uvedenom poručiteľovi. V prípade, že sa nepominuteľný dedič zriekol svojho dedičského práva, zriekol sa tým aj práva na povinný diel,“ uvádza v dokumente notárka JUDr. Alena Procházková.

Dominika Gottová v roku 2015 podpísala dokument, v ktorom sa nároku na dedičstvo vzdala.

Dominika je s ortieľom uzrozumená a zdá sa, že sa so situáciou zmierila. „Viem o tom a beriem to na vedomie. Nemám a nechcem to už viac riešiť. Nebudem svoje vtedajšie rozhodnutie, kedy mi otec finančne pomohol, nijako namietať,” nechala sa počuť Dominika pre spomínaný portál.

Dominika Gottová je s odpoveďou právnikov uzrozumená. Zdroj: Facebook D.G.

Táto "prehra" však môže byť pre blondínku prínosom. Tá totiž medzičasom opustila nenapraviteľného manžela a vrátila sa naspäť do Čiech, kde si našla zamestnanie i bývanie. Je teda na dobrej ceste postaviť sa na vlastné nohy. Snáď sa jej po fiasku s dedičstvom podarí zbaviť aj chamtivého Tima a začať odznova.