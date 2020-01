Kruté, ale pravdivé?! Ivana Gottová drsne odpálkovala nevlastnú dcéru Dominiku

PRAHA - Nie je žiadnym tajomstvom, že Dominika Gottová (46) nežije príliš usporiadaným životom. Najnovšie sa pokúsila zlepšiť vzťahy s vdovou Ivanou Gottovou (44), no nevyšlo to podľa jej predstáv. Matka jej nevlastných sestričiek ju totiž dosť drsne odmietla.

Dominika Gottová má problémy s peniazmi a hlavne s manželom Timom. Pred pár dňami sa dokonca objavili informácie, že chce napadnúť závet svojho otca Karla Gotta.

Pár dní nato sa však rozhodla, že by bolo fajn ma dobré vzťahy s Ivanou Gottovou a chcela jej v telefonáte zablahoželať k narodeninám. No zistila, že vdova má vypnutý telefón. „Mrzelo ma to. Ale napísala som jej správu s prianím a dodala som, že by som sa s ňou rada stretla. Od môjho návratu do Česka sme sa totiž ešte nevideli. Stalo sa toho veľa, preto by som s ňou rada hovorila a možno aj videla malé sestričky...” uviedla Dominika pre Blesk.

Už dávnejšie si čitatelia mohli všimnúť, že Gottova najstaršia dcéra nemá problém deliť sa o súkromie s novinármi. A neušlo to ani Ivane, ktorá na jej blahoželanie zareagovala dosť chladne. V oficiálnom vyjadrení je zároveň dosť kruto pomenovaný dôvod, prečo toto gesto nevníma teraz nijako vrúcne. „Pani Gottová jej poďakovala s tým, že je to vôbec po prvý raz, čo jej k narodeninám blahoželala. Za celý čas spolužitia s Karlom Gottom neposlala prianie jej ani svojim najmladším sestričkám. Preto jej blahoželanie Ivana Gottová vníma bohužiaľ ako jej ďalší mediálny kalkul,” povedala pre Blesk hovorkyňa slávikovej rodiny Aneta Stolzová.

Potom ale dodala, že Ivana sa stretnutiu nebráni, no malo by sa uskutočniť až po tom, keď sa situácia okolo Dominiky upokojí. „Pani Gottová ani jej dcéry totiž nechcú byť vystavené mediálnej pozornosti, ktorá by stretnutie mohla sprevádzať, rovnako ako sprevádza posledné Dominikine aktivity,” vysvetlila Stolzová. Je teda jasné, že Ivana by sa chcela stretnúť v súkromí a zaručene nechce, aby Dominika o ich schôdzke informovala novinárov.