Celebritná premiéra: Dyková s exotickým fešákom, Anička Táslerová s novým priateľom a... To je Mórovej dvojníčka?!

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že film Príliš osobná známosť z pera Evity Urbaníkovej a pod producentskou taktovkou Petra Núñeza bude rovnakým hitom ako jeho predchodca Všetko alebo nič. Za sebou má už dve dôležité premiéry. Kým úplne prvý raz bola snímka uvedená v luxusnom tatranskom hoteli, druhá premiéra sa v utorok večer konala v Bratislave a určená bola pre oveľa väčšie množstvo divákov. Medzi nimi nemohlo chýbať ani niekoľko tvárí zo slovenského šoubiznisu a takmer všetci hlavní protagonisti. Pozrite sa, ako to tam vyzeralo!

Premiéru otvorila samotná Evita, ktorá počas svojho prejavu všetkých prítomných niekoľkokrát úprimne rozosmiala. Film vznikol na námet rovnomenného románu a spisovateľka má na svedomí aj jeho scenár. Jej nadšenie napokon zdieľali aj diváci. Na záver do kinosály prišla aj takmer celá osádka, ktorá na snímke pracovala. Medzi nimi aj hlavní protagonisti Tatiana Dyková, Petra Hřebíčková či exotický Janko Popovič Volarič.

Práve on si strihol rolu, akú mu môže závidieť nejeden herecký kolega. V Príliš osobnej známosti hral partnera spomínanej Táne Dykovej a vo filme mali niekoľko naozaj odvážnych scén, spoločne dokonca skončili bez šiat.

Usmievavá ryšavka priznala, že s kolegom sa síce museli popasovať s rečovou bariérou, no sadli si a spolupracovalo sa im na výbornú. To bolo vidno aj na after párty, kde sa niekoľkokrát spoločne vyfotili a veru, pokiaľ by obaja neboli zadaní, bol by z nich naozaj veľmi pekný pár.

Osadenstvo filmu Príliš osobná známosť bolo z premiéry nadšené. Zdroj: Jan Zemiar

Herečka Táňa Dyková so svojím filmovým partnerom Jankom Popovič Volaričom Zdroj: Jan Zemiar

A keď už sme pri pároch, tých bolo na premiére skutočne mnoho. Medzi inými napríklad Andrej Bičan s partnerkou Michaelou, Václav Mika so svojou Kristínou a nového priateľa ukázala aj Anička Táslerová Onderková, autorka textu ústrednej piesne. Do spoločnosti prišla po boku svojho partnera Martina. Zaujímavosťou príjemného večera bol aj objav "dvojníčky" Diany Mórovej.

Anna Táslerová Onderková s partnerom. Zdroj: Jan Zemiar

Herečka Petra Hřebíčková vyzerá akoby bola blízkou príbuznou Diany Mórovej. Zdroj: Jan Zemiar

Reč je o Petre Hřebíčkovej. Tá sa na Dianu naozaj výrazne podobá a tieto komentáre sa objavili už v čase, keď absolvovala prvú premiéru v Tatrách. Obe dámy majú podobne ostré črty tváre a spája ich aj krásny výrazný úsmev. „Áno, stretávam sa s tým,” povedala nám sympatická blondínka, keď sme sa jej pýtali, či už si niekedy podobné poznámky ohľadom podoby so slovenskou herečkou vypočula.

Práve Diana ju dabovala vo filme Všetko alebo nič, tentokrát jej prischol hlas Kristíny Turjanovej. A aké to bolo zrazu sa počuť v slovenčine? „So svojím dabingom som bola veľmi spokojná, naozaj si myslím, že máte veľmi šikovných hercov aj dabérov,” povedala nám s úsmevom a zároveň prezradila niekoľko ďalších pikošiek z natáčania. Ak vás zaujímajú, pozrite si náš rozhovor vyššie!