Popová princezná Bartošová: Nežila v realite, muži ju využívali... Skočila pod vlak

Iveta Bartošová mala skvelý hlas a ako popovej princeznej jej muži mohli ležať pri nohách. V láske však šťastie nemala. Jej prvým partnerom bol Petr Sepéši, z jeho strany však city evidentne neboli také silné. Hovorí sa, že si vodieval milenky aj priamo na byt, kde býval s Ivetou. O jeho nevere hovorila aj samotná blondínka v knihe Nemala som sa narodiť. Spevákov život skončil v roku 1985 na železničnom priecestí, keď sa vracal z koncertu. Riskol to a chcel prejsť červenú, no nevšimol si, že vlak je už naozaj blízko.

Zdroj: ČTK

Ďalším jej osudovým mužom bol Ladislav Štaidl, ktorému porodila svoje jediné dieťa, syna Artura. So skladateľom sa do seba zamilovali v roku 1986. Hudobník bol v tom čase ženatý a mal 3 deti. Preto, keď speváčka otehotnela, išla na potrat - Štaidl totiž už ďalších potomkov nechcel. Mal jej dokonca rátať plodné a neplodné dni, aby sa vyhli neželanému tehotenstvu. Napriek tomu sa však blondínke podarilo „systém“ oklamať a v roku 1996 sa jej narodil syn Artur.

Po odchode od Štaidla sa začal Ivetin život rozpadať. Dva roky po jej smrti slávny Čech objasnil, prečo zrejme Bartošová dopadla tak, ako dopadla. Priznal aj svoj podiel viny. Nenaučil ju totiž, ako to chodí v reálnom živote. „Ona nevedela, čo je inkaso, čo sú poistky, čo sú šeky, koľko stojí život, čo a kde sa musí vybaviť, to som všetko manažoval za ňu. V momente, keď odišla, tak samozrejme narazila na tvrdú realitu a to využilo mnoho takých tých parazitov, ktorí rýchlo pochopili, že tam by sa dalo niečo ušklbnúť,“ povedal otvorene Štaidl.

Ladislav Štaidl so synom Arturom

V čase, keď boli spolu, sa blondínka alkoholu vraj ani nedotkla. Kvôli otcovi alkoholikovi mala voči pitiu averziu. Pre krehkú ženu sa však tvrdý stret s realitou a existenčnými problémami stal neúnosným. „Potom, keď jej začali tie problémy s financiami a mužmi, tak vieš, to je strašne jednoduchý únik z reality, ten poldecák,“ zhodnotil v rozhovore pre reláciu na vlnách Českého rozhlasu známy skladateľ.

Podľa jeho slov si Iveta nevedela nájsť pravú lásku alebo mala jednoducho smolu na mužov. Kým sa mu podarilo dostať syna do starostlivosti, vystriedalo sa vraj u Bartošovej asi 10 chlapov. K tým najznámejším a v podstate posledným v rade patria dnes už zosnulý Jiří Pomeje, ktorého si v roku 2008 vzala za manžela, údajný taliansky šľachtic Domenicco Martucci a napokon Josef Rychtář, ktorého si vzala v roku 2013.

S týmto mužom po jej boku nebola spokojná Ivetina rodina a nepozdával sa ani fanúšikom. Jeho násilnícke správanie nedávalo veľké nádeje tomu, že by mohol byť pre labilnú speváčku, ktorá sa viackrát pokúsila o samovraždu, tým pravým. Nakoniec sa stal úplne posledným mužom v jej živote. Presne na jeho narodeniny, 29. apríla 2014, sa speváčka vydala v ústrety vlaku, ktorý ju usmrtil.

Iveta Bartošová sa narodila 8. apríla 1966. Dnes by oslavovala 53 rokov.