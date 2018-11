Drsný odkaz pre mamu Ivety Bartošovej: 4 a pol roka po samovražde vojna s Rychtářom! Kto klame?

Josefa Rychtářa poriadne vytočili nedávne tvrdenia matky Ivety Bartošovej Svatavy, že v manželstve jej dcéry s českým podnikateľom nebolo všetko v poriadku a dokonca sa schyľovalo k rozvodu. Rychtář s reakciou dlho nečakal a svokre poslal drsný odkaz. „Keď sa jej nedarilo, tak ste ju nepoznali," odkázal Rychtář a rodine naložil aj ďalej. „Po dobu môjho vzťahu s Ivetou ste nikdy neprišli, nikdy ste jej v ničom nepomohli."

Reagoval tak na matkinu spoveď v knihe Moja dcéra Iveta, ktorá vyšla len nedávno. Vdovec mal potrebu vyjadriť sa aj k tvrdeniam, že ju držal v ústraní od reality. „Ivetka vám nevolala z vlastnej vôle, vždy volala na môj podnet. Čo sa týka bulváru, nič som jej nepodsúval, mala slobodný prístup na internet, v ničom som ju neobmedzoval. Mala auto a mohla kedykoľvek a kamkoľvek odísť. Ak by sa chcela rozviesť, určite by si poradila, rovnako ako s partnermi predo mnou," obhajuje sa Rychtář. „Nechajte Ivetku v pokoji spať a nekopte do vlastnej dcéry len preto, že ste uprednostňovali Ivanu a Lumíra," podpichol rodinu vdovec.

Práve naštrbené vzťahy s najbližšou rodinou mali byť dôvodom, prečo speváčka nenechala jediný list na rozlúčku a prečo vdovec odmietol odovzdať speváčkine pozostatky rodine. „Ivetka pre vás bola hviezdou, kým bola na výslní. Keď sa jej nedarilo, tak ste sa k nej nepriznávali. Vy ste ju ani nechceli a boli ste prekvapená, že ste mali po pôrode v sebe ešte jedno dieťa. Jediný, kto ju miloval, bol otec. Ako rodina ste zlyhali, nie ste hodní vlastniť jej pozostatky."

O tom, kto je v práve, a kto klame, sa dá určite polemizovať. Načasovanie knihy na obdobie Vianoc je však určite marketingovo vydarené a spor Bartošovej rodiny zostáva naďalej otvorený.