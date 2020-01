Obľúbený moderátor zo známeho rádia končí: Dostal kšeft v CNN!

V rádiu končí, mieri do CNN!

PRAHA – Po pätnástich rokoch končí v éteri rádia. Libor Bouček (39) o svojom odchode z Evropy 2 informoval aj svojich fanúšikov. Neodchádza však len tak z rozmaru preto, že by už mal tejto práce dosť, no dostal nový kšeft. Bývalý manžel Marianny Ďurianovej totiž mieri do CNN!