Ďurianovej exmanžel má koronu: Takéto sú jeho príznaky... Nikomu by som to neprial!

Libor sa aktuálne ukazuje na obrazovkách v šou Zlatá maska v úlohe jedného z detektívov. Najnovšie však prezradil, že je pozitívny na koronavírus. Našťastie pre televíziu Joj je už spevácka šou natočená a vysielajú ju zo záznamu.

To, že je nakazený, priznal moderátor dnes ráno na sieti Instagram. „Je to tak... Aj mňa dostihol ten vírus. A to myslím, že som urobil maximum pre to, aby sa to nestalo,” napísal Bouček, ktorý predtým viackrát zverejnil fotografie s respirátorom či rúškom a vyzýval na dodržiavanie hygienických zásad.

Ako dodal, nehľadá súcit ani silu, tú mu dodáva manželka. No rozhodol sa napísať o chorobe práve kvôli ľuďom, ktorí v týchto časoch riešia skôr svoje osobné pohodlie a pohodu. „Tá choroba je nevyspytateľná. V podstate každý večer zaspávate s odhadom, či vám bude lepšie alebo horšie. A netrafíte sa. Väčšinou,” uviedol.

Opísal aj príznaky, ktoré sa u neho vyskytli. „Bolesť hlavy je permanentná, čuch kontrolujem každé dve hodiny s voňavkou a spať 16 hodín nie je vôbec žiadny problém,” napísal moderátor. Podľa popisu by sa mohlo zdať, že prechádza pomerne miernou formou. „Ale verte mi, že túto nálož by som svojim starším kamarátom neprial. Tá choroba je sakra nepríjemná pre skoro štyridsiatnika, viem si predstaviť, čo môže urobiť tým s väčším rizikom,” zamyslel sa Libor a vyzval ľudí, aby boli opatrní.

4000 prípadov denne totiž nie je žiadna maličkosť. A moderátorovi robí starosť situácia v zdravotníctve. Hoci sa vírus šíri aj tam, práve tento sektor si nemôže dovoliť zastaviť sa. Preto si Bouček myslí, že aj núdzový stav má svoje opodstatnenie. „Ako vnímam núdzový stav? Tak, že je doba, kedy by sme mali odložiť všetko kverulantstvo (ustavičnú nespokojnosť a sťažovanie sa, pozn. red.), kecy na sociálnych sieťach a zaručené informácie z druhej ruky o tom, ako niekomu netestovanému prišiel pozitívny výsledok a podobne. Každý z nás by mal minimalizovať možnosť nákazy práve preto, aby obchádzala všetky nemocnice. Poďme sa tým teóriám a napádaniu navzájom venovať intenzívne po skončení núdzového stavu a keď budú nárasty pod tisíc. Teraz je to nielen hlúpe, ale aj trápne. Buďte opatrní. Obmedzte kontakt s rizikovou skupinou, usmievajte sa na život, jedzte vitamíny a športujte, ak sa dá. A ak to chytíte, zostaňte maximálne optimistickí,” apeloval na všetkých Libor v závere svojho príspevku.