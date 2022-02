Ďurianovej ex vzal manželku a syna (1) do EXOTIKY: Vyčíňa tam cyklón!

MAURÍCIUS - Pláže sa vyprázdnili! Aj takýmito slovami sa Libor Bouček (41) prihovoril svojim priateľom a followerom na Instagrame. Sympatický moderátor, ktorého v našich končinách poznáme aj ako exmanžela Marianny Ďurianovej, si momentálne so svojou rodinkou užíva dovolenku v exotike. Do raja si to však namieril aj tropický cyklón...

Libor Bouček síce šťastie po boku krásnej Slovenky Marianny Ďurianovej nenašiel, na našu krajinu však nezanevrel. Slovákom je dobre známy a v našich končinách napríklad uvádzal Let´s Dance, či súťaž krásy.

Sympatickému moderátorovi nevyšlo ani druhé manželstvo s bývalou tenistkou Janou Hlaváčovou. Avšak v krásnej modelke Gabriele Bendovej našiel ženu svojho života.

Dvojica sa spoznala v roku 2014, keď bola Gabriela finalistkou Českej miss a Libor ako moderátor galavečera sprevádzal finalistky aj na Maurícus, kde mali pred súťažou sústredenie. Na miesto, kde sa ich láska začala, sa vybrali aj v týchto dňoch. „Tu sa náš príbeh začal. A tak som tu. Ako súčasť trojčlennej rodiny, o ktorej som sníval. Som hrdý a šťastný, že sme zdraví,” uviedol moderátor.

FOTO: Libor Bouček sa spoločne so svojou manželkou Gabrielou a synčekom Albertom nachádza na Mauríciu.

Exotická dovolenka prominentnej rodinky je však poznačená vyčíňaním počasia. Obľúbený ostrov totiž zasiahol silný tropický cyklón. Libor na sociálnej sieti Instagram zverejňoval aj videá, ako na to mieste momentálne vyzerá. „Našťastie sa nepotvrdili najhoršie obavy obyvateľov tohto ostrova. Vyzerá to tak, že to pomaly, ale isto odchádza smerom na západ,” prezradil Bouček.

Zároveň dodal, že cyklón Batsirai sa presúva na Magadaskar, ktorý by mal podľa odhadov zasiahnuť 5. februára. „Podľa dostupných informácií by to mala byť najhoršia búrka, ktorá zasiahla Madagaskar za posledných 40 rokov,” poznamenal.

FOTO: Krásna manželka Libora Boučka sa zhruba 11 mesiacov po pôrode pýši takouto postavičkou.