Paroháč Honzík Novotný z Nevesty pre milionára: Manželka ho podviedla s kamarátom!

V septembri 2015 vstúpil Honzík Novotný do zväzku manželského, a to po siedmich rokoch vzájomného spolunažívania so Slovenkou Monikou. Štyri roky po svadbe však Žilinčanka nasadila podnikateľovi parohy. A to rovno s človekom, ktorý bol dvojici vskutku blízky.

„Po 11 rokoch spolužitia a z toho 4 rokoch manželstva Honzíkovi jeho žena nasadila parohy,“ prezradil nám náš zdroj. Manželia dlhodobo žili v Španielsku v komunite rodín s deťmi. „Stalo sa to vlastne s ich kvázi rodinným priateľom,“ dodáva zdroj. Pre Novotného to musel byť poriadny šok, no napriek tejto udalosti sa snažil manželstvo zachrániť.

Dvojica sa dokonca presťahovala do Mníchova, kde si povedala aj svoje áno. Pre odchod zo Španielska sa rozhodli preto, aby neboli v prostredí, kde k nevere došlo a najmä nie v blízkosti Gustáva, s ktorým mala Monika pletky. „Kvôli deťom žijú stále spolu, ale vyzerá to tak, že už iba ako rodičia a nie ako partneri,“ dodáva náš zdroj. Je tak otázne, ako dlho sa vydržia hrať na rodinu a žiť pokope.