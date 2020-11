Milionár Honzík Novotný po manželkinej nevere: Zbalil sexicu z markizáckej reality šou Pláž 33… Pamätáte si ju?!

BRATISLAVA - Žeby sa objavila skutočná nevesta pre milionára? Jan Novotný (41) bol ženatý so Slovenkou Monikou. Začiatkom roka sme však informovali, že po 4 rokoch manželstva Honzíkovi jeho manželka nasadila parohy. No podnikateľ nesmúti... Už niekoľko mesiacov je šťastný po boku Martiny Jendrušákovej (30). Pamätáte si ju z reality šou Pláž 33?!

V septembri 2015 sa Honzík Novotný po siedmich rokoch spolužitia so Slovenskou Monikou oženil. No štyri roky po svadbe bolo rozprávke koniec. Ako sme začiatkom roka na Topkách informovali, Žilinčanka nasadila podnikateľovi parohy. A to rovno s človekom, ktorý bol dvojici blízky. „Stalo sa to vlastne s ich kvázi rodinným priateľom,“ dozvedeli sme sa vtedy od zdroja.

Paroháč Honzík Novotný z Nevesty pre milionára: Manželka ho podviedla s kamarátom!

Manželia sa potom presťahovali zo Španielska, kde k nevere došlo, do Mníchova a naďalej spolu žili. „Kvôli deťom žijú stále spolu, ale vyzerá to tak, že už iba ako rodičia a nie ako partneri,“ dodal náš zdroj. No teraz je jasné, že oficiálny pár už naozaj netvoria. A minimálne od jesene minulého roka... Už približne rok je totiž v živote známeho Honzíka iná žena.

Ako sa nám podarilo zistiť, ulovil ženu, ktorá je slovenským divákom dobre známa, hoci sa na televíznych obrazovkách objavila naposledy pred 8 rokmi. Novotný totiž zbalil Martinu Jendrušákovú, ktorá v roku 2012 hviezdila na Markíze ako jedna zo súťažiacich reality šou Pláž 33. Rodáčka z Veľkej Lomnice mala vtedy len 22 rokov a blond vlasy.

Martina Jendrušáková hviezdila pred 8 rokmi v markizáckej reality šou Pláž 33. Zdroj: foto: tv markiza,

Dnes 30-ročná žena je verná prirodzenej hnedej, no aj po rokoch zostala pracovať v gastro-priemysle. V Bratislave si otvorila vlastnú kaviareň. No a zo záberov, ktoré vešia na sociálnu sieť Instagram je jasné, že s Honzíkom prežíva obrovskú lásku. Každý príspevok s ním, totiž nezabudne doplniť hashtagmi ako párik, láska, či najkrajšie momenty.

Honzík Novotný tvorí už niekoľko mesiacov pár s Martinou Jendrušákovou. Zdroj: Instagram M.J.

Martina sa nedávno pochválila záberom, pri ktorom informovala, že sú stále spolu. Zdroj: Instagram M.J.