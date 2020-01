Aktuálna FOTO herca Janka Kronera (63): Takto ho zmenili roky a choroba!

BRATISLAVA - Je to už niekoľko rokov, čo sa herec Ján Kroner (63) vytratil z televíznej a divadelnej scény a stiahol do úzadia, aby sa popasoval s chorobou, ktorá ho sužuje. Trápenie i vek sa mu, žiaľ, podpísali na tvári.

Herec a zabávač sa vďaka mnohým úspešným úlohám vo filmoch či seriáloch, ale aj v divadle, stal na Slovensku doslova legendou. Žiaľ, pred zhruba desiatimi rokmi sa uňho objavili depresie a psychické problémy.

Tie boli tak vážne, že herca museli dokonca niekoľkokrát hospitalizovať a s hraním si musel dať pauzu. Kroner sa liečil v psychiatrických zariadeniach v Pezinku či v Kežmarku, avšak jeho zdravotný stav sa príliš nezlepšoval.

Takto vyzeral Ján Kroner ešte v roku 2014, kedy sa rozvádzal s manželkou, herečkou Lenkou Košickou.

V roku 2016 sa Janko objavil v jojkárskej relácii Inkognito ako tajný hosť a zdalo sa, že by to mohla byť predzvesť toho, že sa hercovi podarilo problémy nadobro zažehnať. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Približne o dva roky neskôr našiel Kroner útočisko v jednom z bratislavských domovov sociálnych služieb. Topkám sa ho v tom čase podarilo zastihnúť v nákupnom centre, kam sa vybral so svojím synom Jakubom. Už vtedy pôsobil herec trošku zostarnutým dojmom.

Ľudia v šoku! Obľúbený herec Ján Kroner prichytený v nákupnom centre: Takto teraz vyzerá

Po niekoľkých mesiacoch sa Kroner nasťahoval do bytu v centre hlavného mesta, ktorý patrí práve jeho synovi. Ani touto zmenou však jeho zdravotné problémy neskončili a herec bol krátko nato opäť hospitalizovaný. Odvtedy akoby sa po sympaťákovi zem zľahla. Šťastie však mala jedna z jeho fanúšičiek, ktorej sa nedávno podarilo na herca natrafiť. Neváhala a požiadala ho o spoločnú fotografiu. Tou sa následne pochválila na sociálnej sieti.

Takto zmenili roky a choroba herca Janka Kronera. Zdroj: Instagram mikaciks

Na tvári Janka Kronera síce pribudli vrásky a líca či brada mu trochu povädli, no herec si stále zachováva svoje výrazné črty a úprimný pohľad, ktoré mnohí Slováci spoznávajú z divadelných dosiek či televízie.