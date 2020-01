Ďalší rozchod v slovenskom šoubiznize: Vzťah krásnej missky a futbalistu skrachoval!

Pár tvorili od mája minulého roka a zoznámili sa prostredníctvom sociálnej siete. Ako Laura priznala, o futbal sa dovtedy nezaujímala, a tak najprv ani netušila, s kým sa vlastne zaplietla. Sympatie však prerástli v lásku a dvojica si niekoľko mesiacov zamilovane hrkútala.

Ešte pred pár týždňami nič nenasvedčovalo tomu, že by Laura Longauerová a Dávid Hancko mali problémy. Zdroj: Instagrasm L.L.

Krásna Detvianka, ktorej sa podarilo už dvakrát reprezentovať Slovensko na svetovej súťaži krásy, sa ešte nedávno pýšila na svojom Instagrame zamilovanými fotografiami, no včera svojim priaznivcom oznámila šokujúcu správu. Pár sa vzťah rozhodol ukončiť. „S Dávidom sme si dali trochu zvláštny novoročný dar, dali sme si vzájomnú slobodu.”

Laura Longauerová a Dávid Hancko si po niekoľkomesačnom vzťahu dali zbohom. Zdroj: Instagrasm L.L.

Laura tiež naznačila, že za rozpadom vzťahu stoja rozdiely, ktoré dvojica nebola schopná prekonať. „Do určitého sveta a k niektorým ľuďom som nikdy nepatrila a dušou ani patriť nikdy nebudem, som v mnohých veciach iná. Prestala som byť šťastná, a preto odchádzam,” vysvetlila. Jedným dychom však Dávidovi, ktorý momentálne pôsobí v pražskej Sparte, poďakovala za spoločne strávené chvíle.

Laura Longauerová a Dávid Hancko sa údajne rozišli kvôli neprekonateľným rozdielom. Zdroj: Instagrasm L.L.

Vyzerá to teda, že dvojica sa rozišla pokojne. Rovnako sa to stalo pred tromi rokmi, keď si kráska povedala zbohom s priateľom Martinom. Ako vtedy uviedla, ich city po dlhoročnom vzťahu skrátka ochladli a zo zaľúbencov sa stali už len priatelia. Čo na jednu z najkrajších Sloveniek čaká v budúcnosti, to je vo hviezdach.