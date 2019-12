Slovenský hudobník skončil počas Vianoc v nemocnici: Závažná diagnóza... Namiesto štedrovečernej večere prišlo TOTO!

Na svoje zrejme najsmutnejšie sviatky si sympatický hudobník zaspomínal, keď sme ho stretli na benefičnom galavečere Úsmev ako dar, ktorý spolu s ďalšími desiatkami umelcov podporil aj on. Pri rozhovore o Vianociach nám však priznal, že pred šiestimi rokmi také príjemné neboli. Hospitalizovali ho totiž so závažnými zdravotnými problémami.

Do rúk lekárov ho priviedla pankreatitída. „Dlho to vyzeralo, že sa na Vianoce nedostanem domov, aj tá hospitalizácia bola taká neočakávaná, takže to bolo také horšie obdobie. Ale na Vianoce ma nakoniec pustili domov, takže sme mali takú rodinnú oslavu, aj keď neboli žiadne darčeky. Mal som vtedy ale skvelú vianočnú večeru, rozmixovanú ryžu, to si budem pamätať dlho,” povedal dnes už s úsmevom a dodal, že vtedy ešte netušil, že pred polnocou nastanú ďalšie problémy.

